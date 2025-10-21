Alertan por página falsa de TEMU que roba tus datos bancarios

Presta atención, porque si eres de esas personas que acostumbra a hacer compras por internet, la Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre un nuevo modus operandi en el que se utiliza una página falsa de la plataforma TEMU, con la que logran robar tus datos financieros y personales.

Así operan los ciberdelincuentes

Según explica la unidad perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los delincuentes digitales utilizan imágenes falsas de la tienda en línea TEMU, haciendo llegar enlaces engañosos a través de anuncios en redes sociales o correos electrónicos que aparentan ser oficiales, pero que en realidad te redirigen a sitios fraudulentos.

TEMU ofrece todo tipo de artículos a muy bajo costo.

“En la era digital, donde la comodidad de comprar desde casa convive con enormes riesgos para la seguridad, surge una nueva modalidad de estafa en torno a Temu, una popular aplicación de compras en línea, bajo la promesa de regalos, descuentos extraordinarios, cajas misteriosas o premios exclusivos, en la que los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios para apoderarse de su información bancaria y datos personales”, explicó la Policía Cibernética.

Sitios falsos con apariencia real

La confianza y popularidad de páginas como TEMU es aprovechada por los delincuentes para imitar casi a la perfección la estética de la aplicación original. Así, logran que las víctimas crean estar participando en promociones legítimas o realizando compras reales, cuando en realidad están entregando voluntariamente sus datos a los criminales.

Se advierte que los delincuentes han creado sitios fraudulentos idénticos al de TEMU.

¿Qué pueden hacer con tu información?

El menor de los daños es perder el dinero en una compra que jamás llegará, pero el riesgo mayor es exponer información personal que pueda facilitar la usurpación de identidad. Con esta información, los maleantes pueden:

Solicitar créditos.

Abrir cuentas bancarias.

Realizar actos ilícitos a nombre de la víctima.

Esto amplía el impacto del delito y puede tener consecuencias legales y financieras graves.

Otro de los riesgos que hay es el robo de identidad.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante esta situación, la SSC dio algunas recomendaciones para evitar caer en fraudes como el de la página clonada de TEMU:

Verifica el remitente y dominio : Revisa la dirección de correo, no solo el nombre visible. Asegúrate de que provenga de Temu o de dominios oficiales .

: Revisa la dirección de correo, no solo el nombre visible. Asegúrate de que provenga de Temu o de . No hagas clic en enlaces sospechosos : Accede directamente a la app o sitio oficial escribiendo la dirección tú mismo .

: Accede directamente a la app o sitio oficial . Comprueba la URL antes de ingresar datos : Que comience con https://, y que el dominio esté bien escrito y sea el correcto .

: Que comience con https://, y que el . Usa métodos de pago seguros : Como tarjetas virtuales o plataformas con protección al comprador . Evita dejar tus datos bancarios guardados en múltiples sitios.

: Como o plataformas con . Evita dejar tus datos bancarios guardados en múltiples sitios. Activa la autenticación de dos factores (2FA) : Siempre que esté disponible.

: Siempre que esté disponible. Mantén actualizados tus dispositivos y apps : Los parches de seguridad ayudan a evitar ataques de malware o explotación de vulnerabilidades.

: Los parches de seguridad ayudan a evitar ataques de o explotación de vulnerabilidades. Infórmate y comparte: Estar al tanto de alertas de seguridad y educar a quienes puedan estar más expuestos o menos familiarizados con estos riesgos.

Estas son algunas recomendaciones que hace la Policía Cibernética.