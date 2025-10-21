SAT cobrará impuestos al aguinaldo 2025: ¿cuándo aplica el ISR?

Con la llegada del aguinaldo, muchos trabajadores se preguntan cuánto les descontará el SAT por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para 2025, los aguinaldos están exentos de ISR hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a $4,000 pesos aproximadamente. Cualquier cantidad que exceda este límite estará sujeta al pago de impuestos.

Cómo aplicar el ISR en el aguinaldo

Si un trabajador recibe un aguinaldo mayor a $4,000 pesos, únicamente la cantidad que exceda este límite se grava con ISR. Por ejemplo, si tu aguinaldo es de $6,500 pesos:

Los primeros $4,000 pesos están exentos de ISR.

El excedente de $2,500 pesos estará sujeto a la retención correspondiente según la tabla progresiva del ISR.

El porcentaje exacto depende de los ingresos totales del trabajador y de su situación fiscal.

Quiénes quedan exentos

Los trabajadores cuyo aguinaldo no supere $4,000 pesos no pagarán ISR. Esto incluye a quienes perciben el salario mínimo general, ya que el aguinaldo mínimo legal de 15 días no supera este umbral.

Cómo calcular tu aguinaldo y el ISR

Para conocer el monto exacto a recibir, los trabajadores pueden utilizar calculadoras de aguinaldo disponibles en línea. Estas herramientas consideran tu salario mensual y aplican las tarifas del ISR vigentes, proporcionando un cálculo aproximado del pago neto que recibirás en diciembre.

Consejos finales

Es importante verificar tu recibo de aguinaldo y asegurarte de que la retención de ISR esté correctamente aplicada. En caso de dudas, puedes acudir a tu área de Recursos Humanos o consultar directamente la página oficial del SAT.

