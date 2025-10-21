UPN Chihuahua expulsa a alumna tras video de maltrato animal; emborracharon a perrita callejera

Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de jóvenes dentro de un vehículo en Ciudad Madera, Chihuahua, obligando a una perrita a beber alcohol mientras transitaban por las calles. En las imágenes, se observa cómo una de las jóvenes sujeta al animal por el cuello y le vierte cerveza en la boca, mientras el resto del grupo ríe y celebra el acto.

El video fue compartido por uno de los implicados con un mensaje que causó indignación: “si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda”.

La viralización del video generó fuertes críticas en redes sociales. Usuarios exigieron a las autoridades locales identificar y sancionar a los responsables. Organizaciones protectoras de animales también solicitaron que se aplicaran las leyes correspondientes para castigar a los agresores y prevenir futuros incidentes similares.

UPN Chihuahua expulsa a alumna tras video de maltrato animal

la UPNECH informó oficialmente que la alumna involucrada en el video que mostraba el maltrato y embriaguez de una perrita callejera en Ciudad Madera, Chihuahua, fue expulsada de manera definitiva de la institución.

El video se difundió a través de redes sociales, generando una fuerte reacción de rechazo por parte de la comunidad estudiantil y de la sociedad en general, debido a la gravedad del maltrato hacia el animal.

La universidad señaló que, tras verificar la veracidad del video y el contexto de los hechos, se procedió con medidas disciplinarias conforme al reglamento interno. La expulsión de la alumna se realizó bajo los protocolos de actuación ante faltas graves que afecten la ética y valores de la institución.

Autoridades universitarias recalcaron que la educación en la UPNECH promueve respeto, responsabilidad y cuidado de los seres vivos, y que este tipo de conductas son inaceptables y no representan los valores de la comunidad educativa.

Reacciones y seguimiento

Organizaciones de protección animal y ciudadanos de Ciudad Madera manifestaron su respaldo a la decisión de la universidad y pidieron que se tomen medidas legales adicionales para garantizar justicia para la perrita afectada.

El caso también ha servido para abrir un diálogo sobre la importancia de la educación en derechos de los animales y la necesidad de sancionar cualquier forma de maltrato.

Organizaciones de protección animal y ciudadanos de Ciudad Madera manifestaron su respaldo a la decisión de la universidad. / RS