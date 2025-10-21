Reportan incendio en fábrica de colchones en colonia Hank González

La tarde de este martes 21 de octubre, se registró un incendio en una fábrica de colchones en la colonia Hank González, ubicada en Ecatepec, Estado de México. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y generaron una columna de humo visible desde distintos puntos del municipio, alertando a los vecinos y a las autoridades locales.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y generaron una columna de humo visible. / Captura de pantalla

El inmueble afectado se encontraba en la zona industrial del municipio, lo que explica la gran cantidad de material inflamable en su interior, lo que intensificó el fuego y complicó las labores de control. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas lesionadas.

Suspensión parcial del Mexicable

Debido a la cercanía del incendio con la infraestructura del Mexicable, el servicio de la Línea Roja se suspendió temporalmente entre las estaciones Hank González y Santa Clara. La autoridad de movilidad local recomendó a los usuarios utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales hasta que se reanude el servicio de manera segura.

La autoridad de movilidad local recomendó a los usuarios utilizar rutas alternas. / RS

Acciones de emergencia

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec se desplegaron de inmediato al lugar del siniestro, acompañados por unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para brindar apoyo adicional.

Se implementaron medidas de seguridad para evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas o a otros comercios de la zona. Asimismo, se cerraron temporalmente calles aledañas para facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia y proteger a los vecinos.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec se desplegaron de inmediato al lugar del siniestro. / CONTRA

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. El operativo de emergencia continúa y las autoridades mantienen presencia en la zona para controlar completamente el incendio y restablecer el servicio del Mexicable de manera segura.