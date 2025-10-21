Eleazar Gómez fuera de La Granja VIP: Público pide su expulsión por supuesto nuevo caso de violencia

El actor Eleazar Gómez está nuevamente en el centro de la polémica, al grado de que su permanencia en La Granja VIP podría estar en riesgo, luego de que surgió información sobre una posible denuncia en su contra por presunta violencia hacia una mujer, ocurrida pocos días antes de ingresar al reality show de TV Azteca.

La periodista Ana María Alvarado destapa el escándalo

Fue la periodista Ana María Alvarado quien reveló el supuesto hecho violento que involucra al actor y a una joven de nombre Karla, quien sería hermana de Ian García, mejor conocido en el medio del espectáculo como El Wapayaso.

Eleazar Gómez está nominado nuevamente.

“Cuando salga, algo grave va a pasar porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La Granja hubo un problemón, una cosa fuerte”, comentó la periodista de espectáculos.

Señaló además que la supuesta víctima se está planteando interponer una demanda por presunto hecho de violencia.

El público exige su expulsión de La Granja VIP

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos piden la expulsión de Eleazar Gómez del reality, recordando que no es la primera vez que enfrenta este tipo de acusaciones.

En 2020 el actor fue detenido y pasó cuatro meses en prisión.

En 2020, el actor fue arrestado y declarado culpable de violencia familiar, luego de haber agredido física y verbalmente a su entonces pareja, la cantante peruana Tefi Valenzuela, justo después de pedirle matrimonio.

Eleazar pasó cuatro meses en prisión y posteriormente obtuvo su libertad condicional por tres años, tras aceptar su culpabilidad y llegar a un acuerdo con la víctima, a quien indemnizó.

Tefi Valenzuela fue violentada por su entonces pareja Eleazar Gómez.

“Quiero ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento. Especialmente a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar”, expresó el actor en su disculpa pública.

Nuevo conflicto dentro del reality

De forma paralela, el actor también ha sido señalado por insultar a su compañera La Bea dentro de La Granja VIP.

El incidente ocurrió cuando ella se encontraba en el cuarto de peticiones del programa y Eleazar intentó ingresar.

Al abrir la puerta, dijo: “Ay, perdón”, a lo que La Bea respondió: “No, pásale, pásale”.

El actor se dio media vuelta y, molesto, se retiró. Sin embargo, entre dientes habría dicho: “Que se vaya a la ver*a”, lo que muchos interpretaron como un insulto gratuito hacia la comediante.

La Bea fue defendida por su público luego del insulto de Eleazar.

Reacciones del público

El video del momento se viralizó rápidamente y generó una ola de críticas hacia el actor:

“Qué miedo, se le ve que es agresivo.”

“Ya sáquenlo el domingo.”

“A Eleazar N le faltó estar más tiempo encerrado, no cambió ni cambiará.”

Son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales, donde la opinión generalizada es que Eleazar Gómez no ha aprendido de sus errores y no debería continuar en el reality.