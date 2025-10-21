Alerta de fraude digital: Cómo protegerte de la estafa de "transferencia retenida"

En México, la estafa de "transferencia retenida" se ha convertido en una de las modalidades de fraude digital más reportadas en las últimas semanas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitió alertas sobre mensajes falsos que suplantan a instituciones bancarias, con el objetivo de obtener datos personales y financieros de los usuarios.
Cómo funciona la estafa
Los delincuentes envían mensajes por SMS, WhatsApp o correo electrónico, indicando que una transferencia realizada está "retenida por motivos de seguridad" y solicitando al usuario que ingrese a un enlace para "liberar la operación". Al acceder, los ciberdelincuentes pueden capturar contraseñas, números de cuenta y otros datos confidenciales, lo que permite el robo de dinero de las cuentas bancarias.
Señales de alerta
Para identificar esta estafa, la CONDUSEF recomienda prestar atención a:
- Mensajes con errores ortográficos o gramaticales.
- Urgencia excesiva, instando a realizar acciones inmediatas.
- Enlaces que no corresponden a los sitios oficiales del banco.
- Solicitudes de información confidencial, como contraseñas o códigos de seguridad.
Qué hacer si eres víctima
- No interactúes con el mensaje ni hagas clic en enlaces.
- Contacta de inmediato a tu institución financiera para reportar la situación.
- Presenta una denuncia ante la CONDUSEF o la Fiscalía General de la República si se detecta algún movimiento sospechoso.
- Monitorea tus cuentas regularmente para identificar operaciones inusuales.
Prevención y protección
Entre las medidas preventivas destacan:
- Verificar siempre la autenticidad de los mensajes recibidos.
- Usar aplicaciones oficiales de tu banco para realizar transacciones.
- Mantener los dispositivos actualizados y usar contraseñas seguras.
La CONDUSEF recuerda que las instituciones financieras nunca solicitarán datos confidenciales por mensajes no solicitados. Mantenerse alerta y protegido es clave para evitar ser víctima de este tipo de fraudes.