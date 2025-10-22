Niegan visa a Luisito Comunica y no podrá asistir al Festival de la Caca de Vaca

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica compartió con sus seguidores que le fue negada la visa para ingresar a la India, impidiéndole asistir al tradicional Festival de la Caca de Vaca, conocido como Gorehabba.

Luisito comparte su decepción por ser rechazado para ingresar a la India. / @luisitocomunica

¿Qué ocurrió con Luisito Comunica y su viaje a la India?

Luisito expresó su tristeza a través de sus redes sociales, detallando que presentó todos los documentos requeridos y rogó por la visa, pero las autoridades migratorias le indicaron que no deseaban que ingresara al país, sin ofrecer una razón clara.

"No me dieron ninguna razón. No quieren que entre al país. Se portaron súper groseros y la verdad me pone muy triste", relató Luisito.

Luisitó relató que no le dieron razones claras al rechazarle su visa. / @luisitocomunica

El influencer agregó que llevaba casi un año planeando este viaje con el objetivo de participar en un festival tradicional donde los asistentes usan estiércol de vaca como parte de un ritual de purificación y convivencia comunitaria.

"Lo que para muchos es ir a Tomorrowland, al EDC, al Ultra a las Vegas, para mí era ir el Festival de la Caca, que me bañaran de m!3rda con mi amigo en la India...", dijo con humor, aunque con una gran desilusión en el rostro.

El influencer compartió que estaba muy triste y se le salieron las lágrimas. / @luisitocomunica

¿Qué es el Festival de la Caca de Vaca al que Luisito Comunica quería ir?

El Gorehabba es un festival único que se celebra al finalizar Diwali en la aldea de Gumatapura, al sur de la India. Durante la fiesta, los asistentes recolectan estiércol fresco de vaca, lo bendicen en el templo y luego se lo lanzan entre ellos, en una especie de “Tomatina” muy particular. Para los creyentes, la vaca es sagrada, y su estiércol se considera purificador y con poderes curativos.

Luisito iba a asistir al Festival de la Caca de Vaca en la India. / @luisitocomunica