“Haciendo de todo menos ver a su hija”: Nodal desata polémica tras anunciar show en los Latin Grammy

El cantante mexicano Christian Nodal ha sido confirmado como uno de los artistas principales en la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas. Sin embargo, su anuncio ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales, donde usuarios lo acusan de priorizar su carrera sobre su papel como padre.

IG: @nodal

¿Qué se sabe de su participación?

Christian Nodal competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, donde incluso está nominado junto a su suegro, Pepe Aguilar. La organización de los Latin Grammy incluyó a Nodal en la más reciente lista de presentaciones, junto a artistas como Rauw Alejandro, Carlos Santana y Alejandro Sanz.

Pepe Aguilar y Christian Nodal están nominados en la misma categoría en los Latin Grammy 2025. / IG: @pepeaguilar_oficial, @nodal

Reacciones en redes sociales

El anuncio de su participación ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios lo critican por su aparente ausencia en la vida de su hija, Inti. Expresiones como “Haciendo de todo menos ir a ver a su hija” y “¿Será que va a poder ir? ¿No son muchas horas en avión?” se han multiplicado en los comentarios del post que realizó la cuenta de los Latin Grammy.

Además, algunos usuarios han cuestionado la legitimidad de su nominación, sugiriendo favoritismos y poniendo en duda su mérito artístico. Comentarios como “Latin Grammy vendidos” y “Otro premio patrocinado por papito suegro” reflejan desconfianza hacia la premiación y hacia la figura del cantante.

El anuncio de su participación ha generado una ola de comentarios en redes sociales. / Captura de pantalla

¿Ha visto Nodal a su hija?

Aunque Cazzu, madre de Inti, ha estado en México durante su gira “Latinaje En Vivo”, no se ha dado a conocer públicamente que Christian Nodal haya visto a su hija. La artista argentina ha mantenido actividades públicas y contacto con sus seguidores, mientras que el cantante mexicano ha limitado su presencia en redes sociales a contenidos relacionados únicamente con su música.

Nodal y su hija Inti. / IG: @nodal