Fiscalía de Puebla confirma que “Medio Metro” murió por un balazo en la cabeza

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó este miércoles que Francisco Pineda Pérez, conocido popularmente como “Medio Metro de Puebla”, murió a consecuencia de un balazo en la cabeza.

El cuerpo del bailarín fue localizado durante el fin de semana en una barranca de la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio, al norte de la capital poblana. Los resultados preliminares de la necropsia arrojaron que presentaba una herida provocada por proyectil de arma de fuego, informó la institución en conferencia de prensa.

La titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, señaló que las investigaciones siguen en curso. / RS

Hallazgo del cuerpo

El hallazgo se registró luego de que vecinos reportaron a las autoridades la presencia de un cuerpo en una zona de difícil acceso. Elementos de la policía municipal y agentes ministeriales acudieron al sitio, donde confirmaron que se trataba de un hombre identificado como Francisco Pineda Pérez, quien era reconocido en el ambiente sonidero por sus presentaciones en bailes y eventos populares.

El área fue acordonada y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para los estudios correspondientes.

Investigación en curso

Durante su intervención ante medios, la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, señaló que las investigaciones siguen en curso y que aún no se ha determinado si se trató de un homicidio.

“Todavía no terminamos de hacer la necropsia; las investigaciones están avanzando al respecto”, declaró la fiscal.

La dependencia informó que continuará con las diligencias de gabinete y campo para esclarecer el caso, así como con la recopilación de testimonios y análisis de evidencia balística.

¿Quién era “Medio Metro de Puebla”?

Francisco Pineda Pérez era un bailarín y animador reconocido en el ambiente sonidero poblano. Su carisma y estilo particular lo hicieron popular en presentaciones locales, donde era un referente entre los grupos de música tropical y cumbia.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas o posibles sospechosos. / RS