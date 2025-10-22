¿Por qué Trump planea comprar carne a Argentina?

El presidente Donald Trump sorprendió al anunciar que Estados Unidos podría importar carne de res desde Argentina como parte de sus esfuerzos por bajar los precios de la carne para los consumidores estadounidenses.

Trump declaró que Estados Unidos podría “comprar algo de carne de Argentina”. / AP

La propuesta de Trump

"Compraríamos carne de res de Argentina", declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante un vuelo de Florida a Washington el domingo. "Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne", añadió el mandatario republicano.

El plan forma parte de sus esfuerzos para mantener la inflación bajo control, tema que ha sido central en su agenda económica reciente.

El plan forma parte de sus esfuerzos para mantener la inflación bajo control. / AP

¿Por qué los precios están altos en EE.UU.?

Los precios de la carne de res se han mantenido elevados por varias razones:

Sequías que afectaron a los rebaños estadounidenses.

Reducción de importaciones desde México debido a una plaga que afectó al ganado.

Ante este panorama, la propuesta de importar carne argentina busca incrementar la oferta y, con ello, aliviar los costos para los consumidores.

Los precios de la carne de res se han mantenido elevados por varias razones. / iStock

El vínculo con Argentina

La propuesta también se enmarca dentro de la relación de Trump con Argentina y su presidente aliado, Javier Milei. En los últimos meses, Trump ha apoyado al país sudamericano con medidas como:

Una línea de swap de crédito de 20 mil millones de dólares .

Financiamiento adicional proveniente de fondos soberanos y del sector privado.

Estos esfuerzos buscan fortalecer la moneda argentina antes de las elecciones de mitad de término de Milei, reforzando la alianza política entre ambos líderes.

Donald Trump y Javier Milei en Washington el pasado 14 de octubre de 2025. /AP

¿Qué sigue?

Aunque Trump anunció la posibilidad de comprar carne argentina, aún no hay cifras concretas ni un calendario definido. La medida genera expectativa tanto entre los consumidores como entre ganaderos y legisladores, que podrían cuestionar el impacto sobre la producción nacional estadounidense.