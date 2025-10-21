¿Kenia Os está embarazada? Redes sospechan de boda y bebé con Peso Pluma

Kenia OS y Peso Pluma no solo están derrochando amor, también están desatando una ola de teorías entre sus fans: ¿ya se comprometieron? ¿viene bebé en camino? Las redes están que arden luego de que la cantante compartiera nuevas fotos que podrían confirmar lo que todos sospechan.

Desde que la dupla colaboró en la canción “Tommy & Pamela” en julio de 2024, los rumores de que el flechazo fue real no han parado. Y aunque al principio todo eran indirectas, para enero de 2025 confirmaron lo evidente: los vimos juntitos en la Pegasus World Cup en Florida, él tomándola de la cintura como quien no quiere soltar lo que más quiere.

La pareja está levantando sospechas de que viene en camino un bebé / IG: @keniaos

"Ya queremos ver anillo"

En su más reciente sesión de fotos, la pareja aparece abrazada en lo que parece un momento muy especial. Kenia luce un vestido blanco corto y Peso Pluma la carga mientras ambos sonríen y en otras imágenes le está tocando el estómago. El combo perfecto lo remata un emoji de candado y corazón blanco que acompañan la publicación.

“Me urge ver la mano izquierda”, “Quiero que se casen ¡YA!”, “Se volvió un chico nuevo desde que ella llegó a su vida”, comentan emocionados sus seguidores, que juran que el anillo ya fue entregado… y que el embarazo también podría ser real.

Con este comentario, Kenia da a entender que ya está comprometida / IG: @keniaos

¿Y el bebé?

Por si no fuera poco, en TikTok la cantante compartió un video donde le predicen que será mamá de un niño "pronto". La reacción de Kenia, entre asombro y nerviosismo, solo echó más leña al fuego. Ella escribió: “Hielo frío congelado”, mientras los cibernautas ya la felicitaban virtualmente.

¿Será que se viene boda y bautizo al mismo tiempo? La pareja, por ahora, no ha confirmado nada, pero en internet ya están armando la mesa de regalos.

La cantante también mostró un juego de cuándo nacería su bebé / IG: @keniaos