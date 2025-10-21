Feria Nacional de Empleo 2025: vacantes de hasta $43 mil y con enfoque incluyente

Las oportunidades laborales estarán enfocadas más a grupos vulnerables

Los sueldos estarán por encima del salario mínimo en la mayoría de los casos.
Jorge Reyes Padrón
21 de Octubre de 2025

Si estás buscando chamba y además formas parte de un grupo vulnerable, esta información puede ser tu pase directo a un empleo formal y bien remunerado. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México anunció la realización de la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2025, un evento que busca abrir puertas a quienes más lo necesitan.

La cita es este jueves 22 de octubre, de 10:00 a 15:00 horas, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México “Expo Reforma”, ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

El evento será este jueves 22 de octubre / Redes Sociales
La feria del empleo para grupos vulnerables

El evento va dirigido a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres que se reincorporan al mercado laboral, con ofertas de trabajo formales, sueldos por encima del salario mínimo y, en algunos casos, de hasta 43 mil pesos mensuales, además de prestaciones de ley.

“Todas las personas tenemos derecho al trabajo digno y formal, libre de discriminación y de violencia, con igualdad de condiciones (...) el mejor programa social es ofrecer trabajo asalariado”, expresó la titular de la STyFE, Inés González.

En Expo Reforma podrás presentarte con tus documentos / Redes Sociales
 ¿Qué necesitas llevar?

Para agilizar el proceso, la dependencia recomienda que las personas interesadas acudan con identificación oficial y currículum actualizado, así como en formato digital la siguiente documentación:

  • CURP
  • Comprobante de estudios
  • Comprobante de domicilio
  • Constancia de situación fiscal

También puedes registrarte previamente o consultar las vacantes a través del sitio oficial: https://ferias.empleo.gob.mx

Y si tienes una empresa con vacantes disponibles, este evento también es para ti: podrás sumar tus ofertas laborales al registro y encontrar talento dispuesto a darlo todo.

El evento es para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres / Redes Sociales
