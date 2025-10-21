CDMX abre lugar para jugar GRATIS maquinitas y videojuegos

Si creciste con las maquinitas o te encanta descubrir nuevos videojuegos, el Centro de Cultura Digital (CCD) tiene una sorpresa: abrió una Zona de Juegos gratuita donde podrás jugar arcades clásicos, competir con tus amigos y probar títulos desarrollados por creadores mexicanos.

El objetivo de este espacio es acercar al público al mundo de los videojuegos desde una perspectiva cultural y creativa, más allá del simple entretenimiento.

El objetivo de este espacio es acercar al público al mundo de los videojuegos. / iStock

Qué encontrarás

En la Zona de Juegos podrás disfrutar de:

Maquinitas (arcade) clásicas para revivir la nostalgia gamer.

Videojuegos mexicanos independientes desarrollados por estudios nacionales.

Charlas, talleres y presentaciones sobre diseño y desarrollo de videojuegos.

Espacios para convivir, retarte con tus amigos y aprender más sobre esta industria en crecimiento.

La nueva zona gamer que no te puedes perder. / iStock

Fechas, horario y ubicación

Cuándo: del 18 de octubre al 24 de diciembre de 2025.

Horario: de 11:00 a 18:00 horas.

Dónde: en el Centro de Cultura Digital (CCD) , ubicado en Paseo de la Reforma s/n, esquina con Lieja, Col. Juárez, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Entrada: totalmente gratuita.

Podrás disfrutar de diferentes actividades. / iStock

¿Por qué no te lo puedes perder?

Este espacio no solo está pensado para gamers, sino para todos los curiosos que quieran explorar cómo se crean los videojuegos y disfrutar de una experiencia diferente sin gastar.

Además, es un plan perfecto para visitar en pareja, con amigos o familia, especialmente si buscas algo divertido, cultural y accesible en la ciudad.

Es un plan perfecto para revivir momentos de infancia. / iStock