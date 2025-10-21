“Mi corazón necesita ejercicio”: Cuauhtémoc Blanco tras ser captado jugando pádel en horas de trabajo

Cuauhtémoc Blanco volvió a hacerle un túnel a la polémica. El exfutbolista y actual diputado federal por Morena fue sorprendido practicando pádel mientras participaba vía remota en la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, lo que desató críticas en redes y medios.

Sin embargo, el “Cuauh” no se achicó y dijo que asume cualquier sanción: “Si me quieren multar, pues que me multen”, lanzó frente a la prensa en San Lázaro.

El diputado estaba en plena sesión virtual cuando de fondo se escuchaba que estaba en pleno juego / Redes Sociales

“Mi corazón necesita ejercicio”

Blanco Bravo explicó que fue a jugar muy temprano, antes de que comenzara la sesión semipresencial: “Yo terminé de jugar a las ocho de la mañana. La reunión era a las 10 de la mañana para tomar asistencia, eso no te lo impide”, declaró.

Aseguró que sus hábitos deportivos no son por ocio, sino por salud, luego de haber sido presidente municipal de Cuernavaca y gobernador de Morelos.

“Hace poco me hicieron estudios en Médica Sur y me recomendaron hacer ejercicio… mi corazón necesita ejercicio”, compartió al decir que como era jugador profesional su cuerpo necesita ejercitarse.

El legislador detalla que por recomendación médica debería de ejercitarse / FB: @cuauhtemocb10

¿No hubo regaño?

Al preguntarle si su coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, ya lo había regañado por andar de padelista legislativo, Blanco lo negó: “No, apenas iba para allá”, dijo con tono despreocupado.

Cuando se le insistió sobre las declaraciones de Monreal —quien pidió a sus legisladores concentrarse en su trabajo—, reiteró: “Fue a las ocho de la mañana. A las 10 teníamos que tomar asistencia”.

Blanco dijo que aceptaría cualquier multa que le lleguen a poner / Redes Sociales

“¿No ha hecho usted algún deporte?”

En otro momento, un reportero cuestionó por qué lucía agitado mientras participaba en la votación. Blanco respondió con su estilo inconfundible: “Pues porque terminas de jugar. ¿No has visto cuando uno termina un partido de futbol? Pues terminas agitado y terminas cansado. No sé si usted ha hecho algún deporte”, contestó antes de retirarse.