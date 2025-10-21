Carrera de Botargas del Terror 2025 en CDMX: ruta, horarios y todo lo que debes saber

La Primera Carrera de Botargas del Terror es organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) para fomentar la convivencia familiar y el entretenimiento. Los participantes visten botargas y disfraces inspirados en Halloween y Día de Muertos, y recorren las calles del Centro Histórico en una competencia llena de diversión y sorpresas.

¿Cuándo y dónde será la Primera Carrera de Botargas del Terror?

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025, 17:00 horas.

Salida: Cruce de avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Recorrido: Pasa por calles como Iturbide y concluye cerca del Palacio de Bellas Artes o Torre Prisma.

Entrada: gratuita para público y participantes.

¿Por qué asistir a la Primera Carrera de Botargas del Terror?

Mezcla deporte, entretenimiento y tradición mexicana de Día de Muertos.

Ideal para disfrutar en familia o con amigos, capturando fotos memorables.

Evento gratuito en una de las zonas más icónicas de la ciudad.

Consejos prácticos

Llegar con anticipación para conseguir buen lugar y ver el desfile completo.

Vestirse con disfraces temáticos para sumarse al ambiente festivo.

Considerar cierres viales temporales por el evento.

Llevar cámara o celular cargado para capturar los mejores momentos.

La Carrera del Terror combina adrenalina, tradición y diversión para todos los públicos. / iStock