Carrera de Botargas del Terror 2025 en CDMX: ruta, horarios y todo lo que debes saber

Una carrera única recorrerá el Centro Histórico de la Ciudad de México con botargas y disfraces de terror, invitando a toda la familia a participar y vivir el espíritu de Halloween y Día de Muertos

Botargas de Halloween y Día de Muertos invaden el Centro Histórico de CDMX | IA
Laura Reyes Medrano
21 de Octubre de 2025

La Primera Carrera de Botargas del Terror es organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) para fomentar la convivencia familiar y el entretenimiento. Los participantes visten botargas y disfraces inspirados en Halloween y Día de Muertos, y recorren las calles del Centro Histórico en una competencia llena de diversión y sorpresas. 

La Primera Carrera de Botargas del Terror es organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. / SSC CDMX
¿Cuándo y dónde será la Primera Carrera de Botargas del Terror?

  • Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025, 17:00 horas.

  • Salida: Cruce de avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas.

  • Recorrido: Pasa por calles como Iturbide y concluye cerca del Palacio de Bellas Artes o Torre Prisma.

  • Entrada: gratuita para público y participantes.

La cita es el 25 de octubre. / SSC CDMX
¿Por qué asistir a la Primera Carrera de Botargas del Terror?

  • Mezcla deporte, entretenimiento y tradición mexicana de Día de Muertos.

  • Ideal para disfrutar en familia o con amigos, capturando fotos memorables.

  • Evento gratuito en una de las zonas más icónicas de la ciudad.

El evento será gratuito. / iStock
Consejos prácticos

  • Llegar con anticipación para conseguir buen lugar y ver el desfile completo.

  • Vestirse con disfraces temáticos para sumarse al ambiente festivo.

  • Considerar cierres viales temporales por el evento.

  • Llevar cámara o celular cargado para capturar los mejores momentos.

La Carrera del Terror combina adrenalina, tradición y diversión para todos los públicos. / iStock
