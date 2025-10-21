La Tigresa del Oriente lanza su versión de “Thriller” en homenaje a Michael Jackson

La Tigresa del Oriente volvió a sorprender. La artista peruana Juana Judith Aguilar presentó una versión en español del icónico tema “Thriller” de Michael Jackson, adaptada con su característico toque amazónico y extravagante. El lanzamiento, que se dio a conocer en sus redes sociales y especialmente en TikTok, ha generado miles de reacciones entre fanáticos y curiosos.

En su interpretación, la cantante reescribió parte de la letra del clásico ochentero con frases como:

“En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy la tigresa, estoy bien thriller, thriller night, nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar”.

La producción del videoclip mantiene los elementos del original —cementerio, zombis y coreografía—, pero fusionados con el estilo inconfundible de La Tigresa: atuendos felinos, lentejuelas y escenarios selváticos que evocan su esencia tropical. El video fue grabado entre Lima y la selva peruana y ya comenzó a viralizarse en plataformas digitales.

Regreso viral y homenaje al “Rey del Pop”

Este lanzamiento marca el regreso oficial de la artista, quien alcanzó fama internacional hace más de una década con temas como “En tus tierras bailarás” y “Nuevo amanecer”. Con su versión de “Thriller”, busca rendir homenaje a Michael Jackson, una de sus principales inspiraciones musicales.

El estreno coincidió con la temporada de Halloween, aprovechando la atmósfera de misterio que rodea al clásico del “Rey del Pop”. En redes sociales, los usuarios han destacado su creatividad y la forma en que reinterpreta una canción legendaria desde una mirada latinoamericana.

Una figura que sigue vigente en internet

A sus más de 70 años, La Tigresa del Oriente demuestra que sigue siendo una figura icónica de la cultura viral. Su estilo extravagante, su sentido del humor y su conexión con el público digital le han permitido mantenerse relevante entre nuevas generaciones que la redescubren en TikTok y YouTube.

