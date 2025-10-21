La Tigresa del Oriente lanza su versión de “Thriller” en homenaje a Michael Jackson

La cantante peruana volvió a escena con una adaptación selvática del clásico del “Rey del Pop”, justo a tiempo para Halloween

La Tigresa del Oriente lanza su versión de “Thriller” en homenaje a Michael Jackson
El estreno coincidió con la temporada de Halloween, aprovechando la atmósfera de misterio que rodea al clásico del “Rey del Pop”. | RS
Mariana Alcántara Contreras
21 de Octubre de 2025

La Tigresa del Oriente volvió a sorprender. La artista peruana Juana Judith Aguilar presentó una versión en español del icónico tema “Thriller” de Michael Jackson, adaptada con su característico toque amazónico y extravagante. El lanzamiento, que se dio a conocer en sus redes sociales y especialmente en TikTok, ha generado miles de reacciones entre fanáticos y curiosos.

En su interpretación, la cantante reescribió parte de la letra del clásico ochentero con frases como:

“En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy la tigresa, estoy bien thriller, thriller night, nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar”.

En su interpretación, la cantante reescribió parte de la letra del clásico ochentero / RS
En su interpretación, la cantante reescribió parte de la letra del clásico ochentero / RS&nbsp;

La producción del videoclip mantiene los elementos del original —cementerio, zombis y coreografía—, pero fusionados con el estilo inconfundible de La Tigresa: atuendos felinos, lentejuelas y escenarios selváticos que evocan su esencia tropical. El video fue grabado entre Lima y la selva peruana y ya comenzó a viralizarse en plataformas digitales.

Regreso viral y homenaje al “Rey del Pop”

Este lanzamiento marca el regreso oficial de la artista, quien alcanzó fama internacional hace más de una década con temas como “En tus tierras bailarás” y “Nuevo amanecer”. Con su versión de “Thriller”, busca rendir homenaje a Michael Jackson, una de sus principales inspiraciones musicales.

El estreno coincidió con la temporada de Halloween, aprovechando la atmósfera de misterio que rodea al clásico del “Rey del Pop”. En redes sociales, los usuarios han destacado su creatividad y la forma en que reinterpreta una canción legendaria desde una mirada latinoamericana.

Con su versión de “Thriller”, busca rendir homenaje a Michael Jackson, una de sus principales inspiraciones musicales. / RS
Con su versión de “Thriller”, busca rendir homenaje a Michael Jackson, una de sus principales inspiraciones musicales. / RS

Una figura que sigue vigente en internet

A sus más de 70 años, La Tigresa del Oriente demuestra que sigue siendo una figura icónica de la cultura viral. Su estilo extravagante, su sentido del humor y su conexión con el público digital le han permitido mantenerse relevante entre nuevas generaciones que la redescubren en TikTok y YouTube.

A sus más de 70 años, La Tigresa del Oriente demuestra que sigue siendo una figura icónica de la cultura viral./ RS
A sus más de 70 años, La Tigresa del Oriente demuestra que sigue siendo una figura icónica de la cultura viral./ RS&nbsp;

 

TE PUEDE INTERESAR

¡ALERTA! Así usan tutoriales falos de TikTok para robar tu información

Contra | 21/10/2025

¡ALERTA! Así usan tutoriales falos de TikTok para robar tu información
Los usuarios estarán recibiendo notificaciones de problemas por las precipitaciones.

Contra | 21/10/2025

Alerta por inundaciones en México directo al celular: Así funcionará el nuevo servicio
CDMX abre lugar para jugar GRATIS maquinitas y videojuegos

Contra | 21/10/2025

CDMX abre lugar para jugar GRATIS maquinitas y videojuegos
Te recomendamos
Feria Nacional de Empleo 2025: vacantes de hasta $43 mil y con enfoque incluyente
Tendencias
Entretenimiento

LO ÚLTIMO

 