“Mi cuerpo fue asesinado”: Britney Spears revela daño cerebral en respuesta a las memorias de su ex

Britney Spears está de vuelta en el ojo del huracán. Esta vez, no por sus ya conocidos videos bailando en Instagram, sino por un desgarrador mensaje que compartió justo antes del lanzamiento del libro de su exesposo, Kevin Federline, titulado You Thought You Knew.

La princesa del pop, de 43 años, habló como pocas veces sobre las secuelas físicas y emocionales que ha sufrido tras años de control, aislamiento y exposición mediática. “Siento como si me hubieran quitado las alas y sufrí un daño cerebral hace mucho tiempo, al cien por ciento. Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y tengo suerte de estar viva”.

Britney Spears revela que sufrió un daño cerebral luego de tenerla encerrada / Redes Sociales

La buena que se hizo mala

El mensaje fue publicado en su cuenta de Instagram, donde también se comparó con Maléfica, señalando que hubo un periodo en el que estuvo encerrada sin poder usar su cuerpo libremente.

“Como algunos de ustedes saben, al final de mi libro describo una experiencia traumática en la que durante cuatro meses no tuve mi puerta privada y me obligaron ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado”, expuso.

Spears aseguró que sus movimientos, bailes y publicaciones, aunque puedan parecer extrañas para algunos, son parte de su manera de sanar: “Mi cuerpo fue asesinado y destruido, no pude bailar ni moverme durante cinco meses... De todos modos, sé que mi publicación y mis bailes parecen tontos, pero me hicieron recordar cómo volar. La gente es increíblemente cruel... Al día de hoy sigo sin volar como solía hacerlo”.

Sus bailes, dice, significan que está tomando vuelo luego de 'cortarle las alas' / Redes Sociales

Lo que dice Kevin Federline en su libro

La publicación de Britney llega justo antes de que Kevin Federline estrene su libro de memorias, donde no escatima en detalles sobre la turbulenta relación con la artista.

Entre las acusaciones más graves, Federline asegura que Britney consumió cocaína mientras amamantaba a sus hijos, golpeó a su hijo mayor y hasta deseó que ambos murieran. También relata un episodio en el que Spears entró a la habitación de los niños con un cuchillo en la mano.

Como si no bastara, Kevin afirma que la cantante le fue infiel con una bailarina durante la gira Onyx Hotel Tour en Ámsterdam. “Desde donde estoy, el reloj está corriendo y nos acercamos a la hora decisiva”, escribió Federline. “Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien”, dijo.

Kevin Federline sacará un libro donde cuenta las malas experiencias con Britney / Redes Sociales

Britney responde a las acusaciones

La respuesta de Britney fue directa y con el corazón en la mano: “Esas mentiras piadosas en ese libro van directas al banco y yo soy la única que realmente sale herida. Siempre los amaré y, si realmente me conoces, no prestarás atención a los periódicos sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol”.

La cantante, quien ha dicho estar intentando vivir una vida más privada, concluyó con un mensaje de fuerza: “Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo”.

Su ex cuenta que la cantante entró con cuchillos al cuarto de sus hijos / Redes Sociales