Medio Metro y Sonido Pirata: por qué terminaron su relación profesional

La escena sonidera volvió a sacudirse. Luego del fallecimiento de Francisco Pineda Pérez, conocido como el “Medio Metro Original de Puebla”, la polémica sobre quién es el verdadero Medio Metro se reactivó y dejó claro que el conflicto con Sonido Pirata no ha terminado.

Todo comenzó con la viralidad: el personaje vestido de El Chavo del 8 se volvió ícono del cotorreo en las pistas sonideras, con pasitos que lo llevaron hasta televisión nacional. Pero detrás de los reflectores, las cosas eran más turbias.

Sonido Pirata cuenta con otro Medio Metro (pirata) / Redes Sociales

Un baile que terminó en ruptura

Julián Ramírez, líder de Sonido Pirata, habló tras la muerte de Pineda Pérez y aclaró que su relación con él fue ocasional: “Muy pocas ocasiones tuvimos el gusto de compartir el escenario con él, pero sí lo conocimos. Tuvimos el gusto de convivir con él, una que otra vez bailó con nosotros, se unió al grupo en una que otra ocasión entonces mis respetos para él, para toda su familia y nos unimos a la pena que los embarga el día de hoy”.

Sin embargo, el Medio Metro que más se asoció a la agrupación fue José Eduardo Rodríguez Anguiano, originario de León, Guanajuato, quien en 2023 decidió lanzarse como solista. Y ahí fue donde tronó el asunto.

Francisco Pineda Pérez fue el primero en salir con Sonido Pirata / Redes Sociales

¿Quién es el verdadero Medio Metro?

La salida de Rodríguez Anguiano fue anunciada por Sonido Pirata en redes sociales, y según Julián, la decisión no fue de ellos. A partir de ahí, todo se volvió un relajo: aparecieron más "Medios Metros" en distintas partes del país.

Actualmente hay al menos tres versiones del personaje:

Francisco Pineda (ya fallecido), en Puebla.

José Eduardo Rodríguez (el de León), quien tiene el registro legal del nombre.

Jonathan Uriel, presentado como el nuevo Medio Metro de Sonido Pirata.

Rodríguez Anguiano es, legalmente, el único dueño de la marca “Medio Metro”, registrada ante el IMPI y el INDAUTOR, con derechos hasta 2028. Pero para los fans, el verdadero valor del personaje no está en un papel, sino en el carisma, el barrio y el pasito tumbao que lo llevó a la fama.

José Eduardo Rodríguez (derecha) es quien registró el nombre de Medio Metro / Redes Sociales