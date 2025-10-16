Diputados aprueban nuevos impuestos: esto costarán sueros, cigarros, museos, videojuegos y más

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el Paquete Económico 2026 que trae nuevos impuestos… y no, no son pocos. Refrescos, sueros orales, cigarros, puros, videojuegos violentos y hasta los boletos para entrar a museos históricos se verán afectados.

Los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) pasaron sin mayor obstáculo: 30 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, mientras que la reforma al IEPS tuvo 31 votos a favor y 11 en contra.

El objetivo, según explicaron, es lograr una recaudación de 8.7 billones de pesos, aunque eso implique que tu suero para la cruda o tu refresquito de las comidas salga más caro.

Los cigarros y tabacos fueron los más castigados con el aumento de impuestos / FREEPIK

¿Qué sube y cuánto?

Carol Altamirano, presidente de la Comisión, explicó que los cambios en el IEPS incluyen: “No solo incrementa la tasa del impuesto a refrescos y bebidas azucaradas, sino que también amplía la base gravable para incluir sueros orales que contengan sustancias distintas a las especificadas por la ley”.

Los únicos sueros que se salvarán serán los que contengan glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico. Si el tuyo trae algo extra, prepara la cartera.

Los refrescos y sueros también tendrá un aumento considerable / FREEPIK

Hacienda propuso aumentar casi al doble el IEPS para bebidas azucaradas: de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro. La razón oficial es reducir enfermedades derivadas del consumo excesivo.

Además, los sueros orales comerciales también entran al quite si no tienen los sellos de bajo contenido calórico.

Los cigarros y los videojuegos también se van para arriba

En el caso del tabaco:

Los cigarros subirán de 160% a 200% en tasa de impuesto.

La cuota por cigarro pasará a 0.8516 pesos en 2026 , y rebasará el peso por unidad en 2030.

Los puros artesanales subirán de 30.4% a 32%.

Y los videojuegos con contenido violento tendrán un nuevo impuesto del 8%, incluyendo las plataformas digitales que los distribuyen.

Los videojuegos violentos tendrán un aumento de 8% / FREEPIK

Más aumentos: desde apostar hasta visitar museos

¿Quieres apostar? También te saldrá más caro:

Apuestas y sorteos suben 67%

Apuestas fuera del país, 50%

¿Planeas viajar o visitar zonas arqueológicas y museos?

Certificado de salida de menores al extranjero: +294 pesos

Permisos para turistas extranjeros: 983 pesos

Entrar a Chichén Itzá: 104 pesos

Museo de Antropología: 209 pesos

Museo del Carmen: 156 pesos

Algunas zonas arqueológicas y museos tendrán un costo más en su entrada / FREEPIK

Y por si fuera poco, también habrá aumentos para trámites aeronáuticos, permisos de inspección, certificados zoosanitarios, fitosanitarios, etc.

Este paquete fiscal debe discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre. Si se aprueba ahí, se vuelve ley.