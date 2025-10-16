¿Tu Título Universitario es ‘patito’? Así puedes validarlo

En pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se toman decisiones educativas de nivel nacional, también se pueden conseguir títulos profesionales falsos “en minutos”. Basta con caminar frente al edificio de la Secretaría de Educación Pública, sobre República de Brasil, para encontrar la famosa plaza de Santo Domingo, donde una calle divide los certificados legítimos de los ‘patito’.

“Literalmente una calle es la división entre el lugar donde se emiten los certificados originales y los falsos que en cuestión de minutos hacen a una persona licenciado”, se señala en reportes recientes que han alertado sobre esta práctica.

Tener tu título universitario en regla te abrirá las puertas laborales

La situación se ha vuelto tan común, que hoy más que nunca resulta indispensable verificar la validez de un título universitario, tanto si estás a punto de contratar a alguien como si vas a comenzar tus estudios superiores.

¿Cómo saber si un título universitario es válido en México?

La clave está en el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que otorga la SEP. Este sello garantiza que la institución educativa está incorporada legalmente y que sus títulos son válidos.

En el RVOE podrás checar si tu título es original y no 'patito'

Para verificar un título, puedes seguir estos pasos:

Ingresa el nombre completo del profesionista o su número de cédula profesional en el portal de la SEP o la Dirección General de Profesiones.

Asegúrate de que los datos coincidan con los de la institución y carrera que declara.

Confirma que el documento aparezca como “válido” o “registrado” ante la SEP.

Si el título fue emitido antes de 2018, se recomienda validar directamente con la universidad que esté registrado correctamente y cuente con folio de certificado.

La SEP te confirmará la validez oficial de tu documento

SEP ya revisó más de 7 millones de títulos

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, entre 2018 y 2025 se han revisado más de un millón de títulos físicos y más de 6 millones de electrónicos. Hasta septiembre de 2025:

El 52% de los títulos físicos ya fueron validados.

El 48% de los títulos electrónicos han sido verificados por las instituciones educativas.

Así que ya lo sabes: antes de confiar en un papel con apariencia oficial, lo mejor es revisarlo con lupa. Tu carrera, tu empresa o incluso tu salud podrían depender de que ese título no sea solo una fachada más de la plaza de Santo Domingo.

La SEP ha revisado más de 7 millones de documentos