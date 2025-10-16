María Antonieta de las Nieves se despide de La Chilindrina: "ya se fue"

María Antonieta de las Nieves, actriz de 75 años, sorprendió a fanáticos y medios al anunciar su retiro definitivo como La Chilindrina, el entrañable personaje que interpretó durante más de cinco décadas en la famosa serie El Chavo del 8.

“Mi viejito, desde que él se fue, dije: ‘mi vida ha llegado a su fin’. Ya no puedo seguir el ritmo que llevaba”, —comentó la actriz sobre la decisión tomada tras la pérdida de su esposo, el locutor Gabriel Fernández Carrasco.

En agosto pasado, la actriz enfrentó una crisis derivada del consumo excesivo de medicamentos. / RS

El anuncio marca el cierre de un capítulo importante en su trayectoria artística, caracterizada por la disciplina y el compromiso.

Durante años, María Antonieta de las Nieves mantuvo funciones diarias en teatro, giras internacionales y apariciones televisivas, sin tomar un descanso prolongado.

Salud y descanso: las razones detrás de la despedida

Además de factores personales, su decisión está relacionada con su salud. En agosto pasado, la actriz enfrentó una crisis derivada del consumo excesivo de medicamentos, lo que la llevó a replantear su estilo de vida y priorizar su bienestar físico y emocional.

Durante años, María Antonieta de las Nieves mantuvo funciones diarias en teatro. / RS

“Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa. Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz”, —aseguró la actriz, destacando la satisfacción de poder disfrutar de la tranquilidad del hogar después de tantos años de trabajo intenso.

María Antonieta de las Nieves aclaró que, aunque se retira de las funciones diarias y giras, no descarta realizar apariciones ocasionales de La Chilindrina en comerciales o eventos especiales. Sin embargo, su ritmo de trabajo anterior ha llegado a su fin.

La huella de La Chilindrina en la cultura pop

El personaje de La Chilindrina, con su característico humor y ternura, se convirtió en uno de los íconos más reconocibles de la televisión mexicana. Su interpretación ha trascendido generaciones, consolidando a la actriz como una figura entrañable dentro de la cultura popular latinoamericana.

María Antonieta de las Nieves aclaró que, aunque se retira de las funciones diarias y giras, no descarta realizar apariciones ocasionales de La Chilindrina. / RS

“Tengo 75 años, no he descansado un momento de mi vida… y creo que ya es tiempo de hacerlo”, —reflexionó María Antonieta de las Nieves, recordando la intensidad de su carrera y la dedicación que le puso a su personaje.

Durante más de 50 años, la actriz logró conectar con millones de personas alrededor del mundo a través de la televisión, giras teatrales y presentaciones especiales, dejando un legado que se mantiene vigente gracias a los episodios clásicos de El Chavo del 8.

Una despedida cargada de emoción y gratitud

La noticia del retiro de La Chilindrina ha generado reacciones emotivas entre fanáticos. Muchos destacan la importancia de reconocer la labor de María Antonieta de las Nieves, no solo como actriz, sino también como un ejemplo de constancia, profesionalismo y amor por su trabajo.

La noticia del retiro de La Chilindrina ha generado reacciones emotivas entre fanáticos. / RS

Su retiro definitivo permite que la actriz disfrute de un merecido descanso y tiempo en familia, mientras su personaje continúa vivo en la memoria colectiva de quienes crecieron viéndola en pantalla.

“Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no…”, —comentó la actriz sobre su decisión de bajar el ritmo de trabajo.

Con esto, La Chilindrina cierra un ciclo, pero su legado permanece intacto y seguirá siendo referente de la televisión y la cultura pop en Latinoamérica.