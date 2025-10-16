Pleito entre Lupillo y Belinda escala: él la demanda por falsedad y fraude

Lupillo Rivera no se quedó callado. Luego de que Belinda lo denunció por presunta violencia de género y violencia digital, ahora es el cantante quien la contrademandó. Su abogado, Alonso Beceiro, reveló los detalles en una entrevista con De Primera Mano, y el pleito legal apenas comienza.

“Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy (15 de octubre) haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude”, explicó el abogado.

Lupillo busca demandar a su supuesta expareja por negar su relación / IG: @lupilloriveraofficial

¿Existen videos íntimos de Lupillo y Belinda?

El equipo legal del cantante basó la denuncia en la misma Ley Olimpia con la que Belinda procedió, pues se mencionan supuestos videos de carácter erótico y sexual que habrían circulado en redes.

“Yo no he visto ningún video que haya difundido Lupillo de corte erótico o sexual, lo que hizo patente fue la relación que tuvo con ella y que ella reconoce en su denuncia”, aclaró el abogado.

La pareja se conoció cuando grabaron 'La Voz, México' / Redes Sociales

Belinda niega relación con Lupillo

Pero eso no fue lo más grave. Beceiro también señaló que, según los documentos y declaraciones, Belinda habría querido negar su relación con Lupillo por motivos discriminatorios.

“Por dichos que se ven en algunas partes de sus escritos, busca negar esta relación por una situación de discriminación, es decir, porque Lupillo no cumple con su criterio actual, criterios físicos, de color que ella preferiría, coloca la situación en un escenario muy delicado”, declaró.

En redes circulan imágenes del supuesto romance entre los artistas / Redes Sociales

Aunque la cantante nunca ha hecho declaraciones públicas sobre su supuesto romance con Lupillo, el intérprete del regional mexicano ha sido abierto al respecto, incluso en su libro autobiográfico Tragos Amargos.

“El cantante tiene derecho a contar su vida”, afirmó su abogado. Belinda y Lupillo Rivera se conocieron durante su participación en La Voz México, y según Rivera, iniciaron un romance durante las grabaciones, el cual terminó tras una foto viral de la cantante con otro hombre. Hoy, esa historia de amor se convirtió en una batalla legal que promete más capítulos.