Seguro médico IMSS 2025: Guía completa para jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro

Si eres parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es fundamental que actives tu seguro médico para poder acceder a consultas, medicamentos y atención hospitalaria sin costo. El IMSS ofrece esta protección durante los 12 meses de capacitación, cubriendo desde enfermedades comunes hasta atención de urgencias y prevención de riesgos laborales.

Para activar tu seguro médico, sigue estos pasos:

Espera 5 días después del primer pago de tu capacitación. Descarga tu constancia de vigencia en el portal del IMSS. Localiza tu clínica correspondiente usando tu CURP y NSS. Solicita tus citas médicas a través del sistema de citas digitales del IMSS.

“Es importante mencionar que el seguro médico se activa automáticamente 30 días hábiles después de iniciar tu capacitación”, explican los portales oficiales. Por ejemplo, si comienzas tu formación el 1 de noviembre, tu seguro se activará el 6 de diciembre.

Activar el seguro a tiempo es crucial para no enfrentar problemas de atención médica en caso de enfermedad o accidente durante tu capacitación laboral.

Qué servicios médicos incluye tu seguro

El seguro médico del IMSS para beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro cubre:

Consultas médicas generales y especializadas.

Medicamentos y análisis clínicos.

Hospitalización y atención de urgencias.

Atención prenatal y parto para aprendices embarazadas.

Protección ante accidentes laborales.

Este beneficio refuerza el compromiso del programa con la salud y bienestar de los jóvenes mexicanos, brindándoles no solo formación laboral, sino también seguridad social y acceso a servicios médicos de calidad.

Estos servicios permiten a los jóvenes capacitados concentrarse en su formación, con la tranquilidad de estar protegidos ante cualquier eventualidad médica.

Dónde solicitar ayuda o resolver dudas

Si tienes dudas o necesitas apoyo adicional, puedes comunicarte al Centro de Atención Telefónica del programa Jóvenes Construyendo el Futuro al 800 841 2020, disponible de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas.

El personal del centro puede guiarte para confirmar la activación de tu seguro, ayudarte a localizar tu clínica asignada y explicarte cómo programar citas médicas, garantizando que aproveches todos los beneficios del IMSS.

