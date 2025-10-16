Aczino vs Chuty: el duelo más esperado vuelve en la FMS World Series 2025

La batalla más esperada del año ya tiene cartel completo y el nombre que faltaba era el que todos querían: Chuty. El español, considerado por muchos como el mejor freestyler del planeta, fue anunciado como el décimo y último confirmado para la FMS World Series 2025, y con él, se prende fuego la escena.
“Chuty es el décimo y último freestyler confirmado para la FMS World Series 2025. El MC español se une al roster más potente jamás reunido, elevando el hype al máximo”, se anuncia para encender más las emociones.
¿Quiénes estarán en la FMS World Series 2025?
El evento, que se celebrará en diciembre con cinco fechas en cinco países, reunirá a leyendas y nuevos titanes del rap improvisado. La presencia de Chuty, Aczino, Gazir y compañía augura un campeonato de proporciones épicas.
Fechas de encuentros:
España: 5 de diciembre
El Salvador: 9 de diciembre
México: 12 de diciembre
Colombia: 19 de diciembre
Chile: 21 de diciembre
“La FMS World Series 2025 tendrá un nivel insuperable. Se enfrentarán leyendas consagradas y las figuras más prometedoras, asegurando punchlines épicos y flow de alto calibre”.
Los 10 confirmados de la FMS World Series 2025
- Chuty (España)
- Aczino (México)
- Gazir (España)
- Zasko (España)
- Jony Beltrán (México)
- Azuky (México)
- Teorema (Chile)
- El Menor (Chile)
- Lokillo (Colombia)
- Dani (Argentina)
Aczino llega en su mejor momento para levantar la copa / Redes Sociales
Cinco países, un solo campeón
“Cinco países serán testigos de esta guerra de rimas. La FMS no solo trae talento, sino un tour global que conecta a miles de fanáticos del freestyle internacional”, indicaron.
Y por si fuera poco, los cruces soñados ya están en la mira de toda la comunidad:
- Aczino vs Chuty: un clásico moderno con alto impacto mediático.
- Gazir vs El Menor: choque de generaciones con estilos opuestos.
- Zasko vs Teorema: métrica vs punchline puro.
“El impacto de estos posibles cruces va más allá del espectáculo. De concretarse, podrían redefinir narrativas dentro de la liga, consolidar rivalidades históricas y atraer a una audiencia global cada vez más amplia”, expusieron.
La historia está por escribirse... y el freestyle jamás volvió a ser el mismo después de un Aczino vs Chuty. Prepárate para lo que será la edición más intensa en la historia de la FMS World Series.