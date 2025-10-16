¿Qué le pasó a Ace Frehley, guitarrista original de Kiss? Su vida pende de un hilo

El guitarrista original de Kiss, Ace Frehley, se encuentra hospitalizado y conectado a soporte vital tras sufrir una caída en su estudio. De acuerdo con TMZ, el pronóstico no es alentador: los médicos detectaron una hemorragia cerebral y su estado no ha mostrado mejoría.

Fuentes cercanas al músico señalaron que lleva varias semanas sin mostrar avances significativos, lo que ha llevado a su familia a considerar la posibilidad de desconectarlo del ventilador, decisión que podría tomarse tan pronto como la noche de este jueves.

Aunque en redes sociales ya circulan publicaciones que aseguran su fallecimiento, TMZ aclaró que el guitarrista de 74 años aún permanece con vida, aunque en condiciones críticas.

Ace Frehley sufrió una caída en su estudio y se pegó en la cabeza / FB: @officialacefrehley

La caída que lo llevó al hospital

Todo comenzó hace un par de semanas cuando Frehley se cayó en su estudio. La situación fue minimizada inicialmente: el 25 de septiembre, un comunicado en su cuenta oficial de Instagram indicaba que “está bien, pero contra su voluntad, su médico insiste en que se abstenga de viajar en este momento”.

Sin embargo, días después, otro mensaje confirmó la gravedad: “Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”.

El guitarrista estuvo en los inicios de Kiss y luego en el reencuentro / Redes Sociales

Una leyenda del rock con historia agitada

Frehley fue miembro fundador de Kiss junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Estuvo en la banda desde 1973 hasta 1982, año en que la dejó por diferencias creativas y problemas de adicciones.

Posteriormente, emprendió una carrera en solitario con su banda Frehley's Comet, y volvió con Kiss en 1996 para su gira de reunión, permaneciendo hasta 2002.

Su guitarra fue clave en clásicos como "Rock and Roll All Nite", "I Was Made for Lovin’ You" y "Detroit Rock City". Como solista, brilló con temas como "Back in the New York Groove" y "Into the Night". Hoy, su vida pende de un hilo, mientras miles de fans y colegas en todo el mundo esperan un milagro para "el hombre del espacio".

El músico se encuentra muy mal y podría ser desconectado del ventilador que lo mantiene con vida / FB: @officialacefrehley