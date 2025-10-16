Pensión del Bienestar: ¿Habrá triple pago para adultos mayores en noviembre?

Durante los últimos días, diversos mensajes en redes sociales han generado expectativa entre adultos mayores al asegurar que en noviembre recibirán un “pago triple” por parte del programa Pensión del Bienestar. No obstante, las autoridades federales aclararon este rumor.
La verdad según la Secretaría del Bienestar
El pago correspondiente será únicamente del bimestre noviembre-diciembre.
El monto oficial se mantiene en 6,200 pesos.
Se entrega mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.
No incluye aguinaldo ni bonos adicionales.
¿Por qué circula el rumor?
Algunos adultos mayores pueden recibir varios depósitos si están inscritos en otros programas como IMSS o ISSSTE. Lo que genera confusión, pero no significa un pago extra del programa de Bienestar.
Calendario oficial de pagos
Monto: 6,200 pesos
Periodo: noviembre-diciembre 2025
Depósito: tarjeta del Banco del Bienestar
Sobre la Pensión del Bienestar
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social que otorga un apoyo económico bimestral a mexicanos de 65 años o más.