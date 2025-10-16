¿Por qué Coca-Cola reducirá 30% de calorías en sus bebidas? Esto sabemos

El refresco más famoso del mundo ajusta su fórmula en México y hasta promete bajar precios…

La empresa también estará impulsando más sus versiones sin azúcar.
La empresa también estará impulsando más sus versiones sin azúcar. | FB: @CocaColaMx
Jorge Reyes Padrón
16 de Octubre de 2025

Los tiempos están cambiando hasta para los refrescos. La Industria Mexicana de Coca-Cola llegó a un acuerdo con el Gobierno de México para reducir 30% el contenido calórico en sus bebidas, esto como respuesta al incremento del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) que viene más fuerte que nunca.

Se hará un esfuerzo para que los refrescos contengan una menor cantidad de calorías por litro en 30 por ciento, buscando que en un año, 70 por ciento del volumen ya se encuentre en ese supuesto”, dijo Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, en conferencia desde la Cámara de Diputados.

Coca-Cola pactó con el Gobierno de México reducir el azúcar en sus bebidas / FB: @CocaColaMx
Coca-Cola pactó con el Gobierno de México reducir el azúcar en sus bebidas / FB: @CocaColaMx

¿Menos calorías, mejores precios?

Coca-Cola también anunció que se pondrán las pilas para empujar el consumo de sus versiones sin azúcar. “Nos comprometemos a trabajar con nuestros distribuidores, canales comerciales y con las autoridades para que la diferenciación de cuotas entre bebidas con calorías y sin calorías beneficie al consumidor”, explicó Campa.

El objetivo, según ellos, es que las versiones light, zero y similares tengan un precio menor que sus versiones “con todo el sabor (y todo el azúcar)”.

Sus versiones light y Zero podrían bajar sus precios / FB: @CocaColaMx
Sus versiones light y Zero podrían bajar sus precios / FB: @CocaColaMx

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el acuerdo ya está cocinándose: “Los refresqueros proponen un plan para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo. Van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de mexicanos”.

¿Y por qué todo esto?

Porque a partir de enero de 2026, el nuevo IEPS hará temblar las etiquetas: el impuesto pasará de 1.6451 pesos a 3.0818 por litro, un aumento del 87% para bebidas azucaradas… y por si fuera poco, ahora también se cobrará igual para las bebidas sin calorías o con edulcorantes, que antes se salvaban del castigo fiscal.

Esto significa que tanto tu Coca normal como tu Coca Zero van a costar más, y según la Asociación Mexicana de Bebidas, el alza podría ser de hasta 15%, lo que representa un duro golpe al bolsillo.

Los impuestos a los refrescos se dejará sentir hasta el próximo año / FB: @CocaColaMx
Los impuestos a los refrescos se dejará sentir hasta el próximo año / FB: @CocaColaMx

TE PUEDE INTERESAR

Seguro médico IMSS 2025: Guía completa para jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro

Contra | 16/10/2025

Seguro médico IMSS 2025: Guía completa para jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro
El español fue el último freestylero en ser anunciado para las batallas.

Contra | 16/10/2025

Aczino vs Chuty: el duelo más esperado vuelve en la FMS World Series 2025
Daddy Yankee lanza “Lamento en baile”: su primer disco cristiano inspirado en el Salmo 30:11

Contra | 16/10/2025

Daddy Yankee lanza “Lamento en baile”: su primer disco cristiano inspirado en el Salmo 30:11
Te recomendamos
Así es el chip M5 de Apple: ¿Para qué sirve?
Finanzas

LO ÚLTIMO

 