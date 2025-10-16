Alerta: ¿Qué son los “números malditos” en WhatsApp y cómo protegerte?

Cuidado con los “números malditos” en WhatsApp: se trata de perfiles que utilizan prefijos internacionales poco comunes para engañar a los usuarios, robar sus datos personales o bancarios, e incluso infectar sus dispositivos. Conoce cómo identificarlos y proteger tu cuenta antes de ser víctima.

¿Qué son los “números malditos”?

Los “números malditos” son perfiles falsos que utilizan prefijos telefónicos de países lejanos, como:

+62 (Indonesia)

+233 (Ghana)

+234 (Nigeria)

+685 (Samoa Occidental)

Estos perfiles se presentan como representantes de empresas, reclutadores o plataformas de inversión. A menudo, envían mensajes privados o agregan a los usuarios a grupos sin su consentimiento, ofreciendo trabajos desde casa, inversiones con altos rendimientos o premios en efectivo. Los enlaces proporcionados en estos mensajes pueden dirigir a sitios infectados por virus o formularios que intentan recopilar datos personales y bancarios.

¿Cómo protegerte?

Para evitar ser víctima de esta estafa, sigue estas recomendaciones:

No respondas ni hagas clic en enlaces sospechosos: Si recibes mensajes de números desconocidos con ofertas demasiado buenas para ser verdad, es probable que sean fraudulentos. Revisa los prefijos telefónicos: Si el número tiene un prefijo internacional inusual, como los mencionados anteriormente, ten precaución. Administra los permisos de tu cuenta de WhatsApp: Ajusta la configuración de privacidad para que solo tus contactos puedan agregarte a grupos o enviarte mensajes. Reporta y bloquea: Si identificas un número maldito, repórtalo a WhatsApp y bloquea al contacto para evitar futuros intentos de estafa.

¿Sabías que…?

Los ciberdelincuentes suelen modificar los datos de su perfil de manera constante para evitar ser reconocidos. Además, pueden utilizar chatbots automatizados que aparentan ser inocentes, pero que en realidad buscan engañarte.

