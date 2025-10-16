Ace Frehley, guitarrista original de KISS, muere a los 74 años

El legendario músico Paul "Ace" Frehley, conocido por su papel como "Space Ace" en la banda KISS, ha fallecido a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras complicaciones derivadas de una caída en su estudio.

La familia de Frehley confirmó su muerte el 16 de octubre de 2025, expresando en un comunicado:

“Estamos completamente devastados y con el corazón roto. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas y pacíficas mientras dejaba este mundo. Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa y celebramos sus fortalezas y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su partida es de proporciones épicas y más allá de la comprensión. Reflexionando sobre todos sus increíbles logros en la vida, ¡el recuerdo de Ace vivirá por siempre!”

La banda alcanzó la fama en la década de 1970 con éxitos como “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”./ AP

¿Quién era Ace Frehley? Su trayectoria

Paul Daniel Frehley nació el 27 de abril de 1951 en Nueva York. En 1973, cofundó la banda KISS junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Frehley adoptó el personaje de "Space Ace" o "Spaceman", conocido por su maquillaje distintivo y su estilo enérgico en el escenario.

La banda alcanzó la fama en la década de 1970 con éxitos como “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”. KISS vendió millones de álbumes y se convirtió en un fenómeno cultural, conocido por sus elaborados shows en vivo y merchandising. Frehley dejó la banda en 1982 para seguir una carrera en solitario, pero regresó en 1996 para una gira de reunión y permaneció hasta 2002.

KISS vendió millones de álbumes y se convirtió en un fenómeno cultural. / X

Además de su carrera con KISS, Frehley lanzó varios álbumes en solitario, incluyendo su debut homónimo en 1978, que fue un éxito de ventas. Su sencillo “New York Groove” se convirtió en un clásico del rock. En 2014, KISS fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, reconociendo su impacto en la música.

La caída que lo llevó al hospital

El pasado septiembre de 2025, Ace Frehley sufrió una caída en su estudio, lo que provocó una hemorragia cerebral. Fue trasladado a un hospital en Nueva Jersey, donde permaneció bajo cuidado médico. A pesar de los esfuerzos, su condición empeoró, y su familia tomó la dolorosa decisión de desconectarlo del soporte vital, confirmando así su fallecimiento el 16 de octubre de 2025.

El pasado septiembre de 2025, Ace Frehley sufrió una caída en su estudio, lo que provocó una hemorragia cerebral./ AP

Legado musical e impacto cultural

Ace Frehley dejó un legado imborrable en el mundo de la música. Su estilo de guitarra innovador y su presencia en el escenario inspiraron a generaciones de músicos y fanáticos del rock. Además, ayudó a consolidar la imagen icónica de KISS, que trascendió la música para convertirse en un fenómeno cultural global, con merchandising, películas y cómics.

Su influencia también se extendió a la música contemporánea, y numerosos artistas reconocen su técnica y creatividad como fuente de inspiración.

Ace Frehley dejó un legado imborrable en el mundo de la música./ X