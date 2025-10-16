¿ChatGPT ya permite contenido para adultos? Esto informó OpenAI

A partir de diciembre de 2025, OpenAI implementará una nueva política que permitirá a los usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico en ChatGPT. Esta medida forma parte de un esfuerzo por ofrecer una experiencia más personalizada y menos restrictiva, alineada con el principio de tratar a los adultos como adultos.

ChatGPT ofrecerá conversaciones más expresivas y dinámicas para adultos, manteniendo protección para menores. / iStock

¿Qué implica esta nueva política?

Sam Altman, CEO de OpenAI, explicó en X (anteriormente Twitter) que la compañía está desarrollando un sistema que identifica automáticamente si un usuario es menor de edad para aplicar restricciones adecuadas. Este sistema permitirá ofrecer una experiencia segura a adolescentes y niños, bloqueando contenido no apto, mientras que los adultos podrán acceder a una versión más flexible de ChatGPT, incluyendo la posibilidad de interactuar con contenido erótico bajo ciertas condiciones.

Los usuarios adultos verificados podrán disfrutar de una experiencia más personalizada en ChatGPT, informó OpenAI. / iStock

¿Cómo se verificará la edad?

OpenAI aún no ha detallado exactamente cómo se llevará a cabo el proceso de verificación de edad. Sin embargo, se espera que los usuarios que deseen acceder a funciones como contenido erótico deban verificar su edad de forma confiable.

OpenAI anunció nuevas funciones de ChatGPT para usuarios adultos verificados, con mayor personalización y seguridad. / iStock

¿Qué cambios traerá la nueva versión de ChatGPT?

La nueva versión de ChatGPT, que se lanzará en diciembre, incluirá mejoras significativas:

Respuestas más naturales y expresivas : El modelo podrá responder de manera más fluida y humana.

Uso de emojis : Incorporará emojis para mostrar emociones y hacer las conversaciones más dinámicas.

Interacción personalizada : Los usuarios podrán interactuar con ChatGPT como si fuera un "amigo", adaptándose a sus preferencias y necesidades.

Contenido erótico para adultos verificados: Los usuarios que hayan completado la verificación de edad podrán acceder a conversaciones que incluyan contenido erótico, siempre bajo salvaguardas específicas para proteger a los perfiles vulnerables.

OpenAI refuerza la seguridad en ChatGPT mientras amplía funciones para adultos verificados. / iStock

Moderación y seguridad

Aunque se permitirá el acceso a contenido erótico para adultos verificados, OpenAI asegura que seguirá aplicando salvaguardas específicas en situaciones sensibles y para perfiles vulnerables. La compañía ha trabajado en nuevas herramientas de protección para permitir una interacción más humana sin comprometer la seguridad.