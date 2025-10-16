Lo que comenzó como un concierto improvisado en un pequeño foro de la Ciudad de México en 2022 se ha transformado en uno de los fenómenos musicales más entrañables entre España y México. Tres años después, La La Love You se prepara para cumplir su sueño: presentarse en el Auditorio Nacional el próximo 22 de mayo de 2026. Los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster y los precios van de los 620 a lo 2,110 pesos.

El romance entre La La Love You y México comenzó el 29 de mayo de 2022, cuando la banda —integrada por Mia, Rafa, David y Rober— ofreció su primer concierto en el Multiforo 246, en la colonia Roma de la capital. Aquel show, anunciado con apenas cinco días de anticipación, terminó siendo sold out.

“Sabemos la importancia de este recinto, el nivel de artistas que han tocado aquí. Es un sueño y también una responsabilidad que estamos dispuestos a cumplir y dar lo mejor de nosotros”, dijo David Merino, vocalista y guitarrista del grupo, en conferencia de prensa.

Y aunque 'El Fin Del Mundo" retumbará por primera vez en el Coloso de Reforma, esto solo será "El Principio de Algo" más especial entre la banda española y público mexicano.

El fenómeno global de “El fin del mundo”

Publicada en 2019, “El fin del mundo” se ha convertido en una de las canciones independientes más exitosas de la era digital, superando los 150 millones de reproducciones en Spotify.

Su historia es peculiar: primero conquistó España, cuando Carlo Ancelotti pidió que sonara para bailar junto a Eduardo Camavinga durante la celebración del Real Madrid en la Plaza de Cibeles tras ganar la Liga. “Nos quedamos flipando cuando lo vimos. Fue algo mágico ver a Vinícius, Bellingham y el propio Ancelotti bailando nuestra canción”, recordó Roberto Amor, guitarra y voz del grupo.

El tema experimentó un renacimiento explosivo en México cuando el exfutbolista e influencer Aldo De Nigris, participante del reality show La Casa de los Famosos, comenzó a cantarla junto a la cantante Elaine Haro.

En cuestión de horas, el tema se volvió viral en TikTok, escalando del puesto 47 al número 1 en las canciones más virales de México y generando una ola de nuevos fans.

“Ha sido un flechazo en las dos direcciones”, afirmó Merino. “Nos enamoramos del público mexicano, y ellos de nosotros”.

Gracias a esa conexión, “El fin del mundo” alcanzó el número 1 en México y entró en los rankings de Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Honduras, Bolivia y El Salvador, mientras que en España sigue imbatible tras cuatro años en las listas de éxitos.

La La Love You anuncia concierto en el Auditorio Nacional tras alcanzar el #1 en México con “El fin del mundo” | La La Love You

Elaine Haro será invitada especial en el Auditorio Nacional

Como muestra de este vínculo, Elaine Haro será invitada especial en el concierto del 22 de mayo de 2026, donde interpretará junto a la banda “El fin del mundo”. Aldo De Nigris también subirá al escenario para acompañar el tema que los unió en televisión.

“Vamos a tener la mejor invitada posible, una voz maravillosa, una chica increíble a la que queremos y a la que le debemos mucho”, señaló Merino.

Esta no es el único vínculo de La La Love You con nuestro país, ya que el lazo con México está presente junto a la banda Allison con el tema “Himno (para los que están jodidos)”, y aunque su participación no está confirmada para el Auditorio Nacional, es altamente probable que sea una de las grandes sorpresas.

David Merino en show | La La Love You

De Amaia a los grandes recintos

La historia de La La Love You es la de una banda que supo esperar su momento. Formada en Parla hace más de veinte años, su gran salto llegó cuando Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, mencionó su canción “Más colao que el colacao” en La Resistencia.

A partir de ahí, el grupo pasó de tener 20 oyentes a colocar ocho canciones en el top de España, con una audiencia tan diversa “que va desde abuelos hasta nietos”.

Hoy, con escenarios como el Wizink Center y el Pepsi Center en su historial, preparan su nuevo álbum, con temas ya coreados como “No se te puede dejar nada”, “El hombre del tiempo” y “Una boda en Las Vegas”.