Así son los tacos de $300 pesos que vende Roberto Palazuelos en su taquería

Roberto Palazuelos, conocido como el “Diamante Negro”, ha causado revuelo por los precios elevados de los tacos en su restaurante Tacos Papi, ubicado en Tulum, Quintana Roo. La noticia ha generado debates sobre si los platillos justifican su costo.

El actor y empresario defiende los precios de su taquería Tulum por la calidad y experiencia que ofrece. / @tacospapi_mx

Los tacos más caros del menú

En Tacos Papi, algunos tacos alcanzan los 300 pesos por orden de tres piezas, como los de arrachera con queso. Otros platillos, como los tacos de pastor rojo o negro, cuestan alrededor de 200 pesos.

El restaurante se ubica en Tulum, Quintana Roo. / @tacospapi_mx

El menú también incluye alambres, quesadillas, burritos y bebidas, y el cheque promedio por persona oscila entre 580 y 720 pesos, dependiendo de las elecciones y si se incluyen bebidas alcohólicas.

Menú del restaurante de Roberto Palazuelos. / @tacospapi_mx

¿Qué dijo Palazuelos?

En entrevista con De Primera Mano, Palazuelos defendió los precios, asegurando que reflejan calidad, servicio y experiencia. Destacó que Tacos Papi es un negocio rentable, con ingresos de hasta 100,000 pesos diarios en un mal día, y que su clientela aprecia el ambiente pet-friendly y la atención del restaurante.

El empresario enfatizó que la taquería busca ofrecer una experiencia gastronómica única, más allá de simplemente vender tacos.

Roberto Palazuelos asegura que su restaurante es rentable y mantiene una clientela fiel que valora la experiencia culinaria. / @tacospapi_mx