Vive Latino 2026: boletos, precios y todo lo que incluye cada abono

El festival regresa con Santa Sabina, Illya Kuryaki, Kravitz y The Smashing Pumpkins, pero... ¿cuánto cuesta la fiesta?

La preventa comenzará el próximo 17 de octubre para que vayas rompiendo el cochinito.
Jorge Reyes Padrón
14 de Octubre de 2025

Por fin se destapó el cartel del Vive Latino 2026 y sí, pinta para hacer historia. El 14 y 15 de marzo, el Estadio GNP Seguros va a estallar con reencuentros, leyendas internacionales y talento iberoamericano que le pone sabor, ritmo y nostalgia a dos días de conciertos sin freno.

Desde Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby hasta Santa Sabina, Illya Kuryaki y un ejército de nuevas propuestas, el Vive vuelve a prometer un maratón musical multigeneracional, con cinco escenarios, lucha libre, comedia y activaciones para todos los gustos.

Pero antes de armar la maleta o vender el riñón, lo que todo mundo se pregunta es: ¿cuánto cuesta la experiencia completa? Aquí te dejamos los precios y todo lo que incluye cada tipo de boleto para que vayas eligiendo si vas con chela en mano al frente… o en terraza con mesero.

Precios oficiales del Vive Latino 2026 (Fase 1)

Abono General – Desde $3,000

Incluye:

  • Acceso a los 5 escenarios
  • Lucha libre, comedia, ferias y mercadillos
  • Zona de foodtrucks y barras de bebida
  • Disqueras independientes, ONGs, lockers y áreas de descanso
  • Doce horas de música por día
Abono Banamex Platino Sur y Norte – Desde $5,670

Todo lo anterior, más:

  • Entrada rápida y gradas con vista al escenario Amazon
  • Terraza lounge con sombra, descanso y Wi-Fi
  • Venta exclusiva de comida y bebida (costo aparte)
  • Lanyard conmemorativo y zonas para tomarse fotos sin empujones

Abono Boxes Oro Sur y Norte – Desde $7,100

Todo lo anterior, más:

  • Estacionamiento incluido (1 por cada 4 personas)
  • Servicio de mesero en terraza y butacas
  • Alimentos y bebidas premium disponibles (costo aparte)
  • Butacas cómodas y numeradas

Abono Boxes Diamante Sur y Norte – Desde $10,000

Todo lo anterior, más:

  • Butacas acolchadas y con respaldo
  • Vista privilegiada y acceso al punto más cercano del escenario principal
¿Lo vale?

Con proyectos como Los Fabulosos Cadillacs, Cypress Hill, Love of Lesbian, Enjambre, Moenia y muchos más, el Vive Latino 2026 quiere que rompas el cochinito sin culpa. Desde el combo de nostalgia hasta la promesa de nuevas joyas musicales, todo apunta a una edición épica… aunque no necesariamente barata.

