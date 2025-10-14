Vive Latino 2026: boletos, precios y todo lo que incluye cada abono

Por fin se destapó el cartel del Vive Latino 2026 y sí, pinta para hacer historia. El 14 y 15 de marzo, el Estadio GNP Seguros va a estallar con reencuentros, leyendas internacionales y talento iberoamericano que le pone sabor, ritmo y nostalgia a dos días de conciertos sin freno.
Desde Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby hasta Santa Sabina, Illya Kuryaki y un ejército de nuevas propuestas, el Vive vuelve a prometer un maratón musical multigeneracional, con cinco escenarios, lucha libre, comedia y activaciones para todos los gustos.
Pero antes de armar la maleta o vender el riñón, lo que todo mundo se pregunta es: ¿cuánto cuesta la experiencia completa? Aquí te dejamos los precios y todo lo que incluye cada tipo de boleto para que vayas eligiendo si vas con chela en mano al frente… o en terraza con mesero.
Precios oficiales del Vive Latino 2026 (Fase 1)
Abono General – Desde $3,000
Incluye:
- Acceso a los 5 escenarios
- Lucha libre, comedia, ferias y mercadillos
- Zona de foodtrucks y barras de bebida
- Disqueras independientes, ONGs, lockers y áreas de descanso
- Doce horas de música por día
Abono Banamex Platino Sur y Norte – Desde $5,670
Todo lo anterior, más:
- Entrada rápida y gradas con vista al escenario Amazon
- Terraza lounge con sombra, descanso y Wi-Fi
- Venta exclusiva de comida y bebida (costo aparte)
- Lanyard conmemorativo y zonas para tomarse fotos sin empujones
Abono Boxes Oro Sur y Norte – Desde $7,100
Todo lo anterior, más:
- Estacionamiento incluido (1 por cada 4 personas)
- Servicio de mesero en terraza y butacas
- Alimentos y bebidas premium disponibles (costo aparte)
- Butacas cómodas y numeradas
Abono Boxes Diamante Sur y Norte – Desde $10,000
Todo lo anterior, más:
- Butacas acolchadas y con respaldo
- Vista privilegiada y acceso al punto más cercano del escenario principal
¿Lo vale?
Con proyectos como Los Fabulosos Cadillacs, Cypress Hill, Love of Lesbian, Enjambre, Moenia y muchos más, el Vive Latino 2026 quiere que rompas el cochinito sin culpa. Desde el combo de nostalgia hasta la promesa de nuevas joyas musicales, todo apunta a una edición épica… aunque no necesariamente barata.