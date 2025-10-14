Vive Latino 2026: boletos, precios y todo lo que incluye cada abono

Por fin se destapó el cartel del Vive Latino 2026 y sí, pinta para hacer historia. El 14 y 15 de marzo, el Estadio GNP Seguros va a estallar con reencuentros, leyendas internacionales y talento iberoamericano que le pone sabor, ritmo y nostalgia a dos días de conciertos sin freno.

Desde Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby hasta Santa Sabina, Illya Kuryaki y un ejército de nuevas propuestas, el Vive vuelve a prometer un maratón musical multigeneracional, con cinco escenarios, lucha libre, comedia y activaciones para todos los gustos.

La preventa comienza el próximo 17 de octubre / FB: @festivalvivelatino

Pero antes de armar la maleta o vender el riñón, lo que todo mundo se pregunta es: ¿cuánto cuesta la experiencia completa? Aquí te dejamos los precios y todo lo que incluye cada tipo de boleto para que vayas eligiendo si vas con chela en mano al frente… o en terraza con mesero.

Precios oficiales del Vive Latino 2026 (Fase 1)

Abono General – Desde $3,000

Incluye:

Acceso a los 5 escenarios

Lucha libre, comedia, ferias y mercadillos

Zona de foodtrucks y barras de bebida

Disqueras independientes, ONGs, lockers y áreas de descanso

Doce horas de música por día

El cartel ya fue revelado, dejando un buen sabor de boca / FB: @festivalvivelatino

Abono Banamex Platino Sur y Norte – Desde $5,670

Todo lo anterior, más:

Entrada rápida y gradas con vista al escenario Amazon

Terraza lounge con sombra, descanso y Wi-Fi

Venta exclusiva de comida y bebida (costo aparte)

Lanyard conmemorativo y zonas para tomarse fotos sin empujones

Abono Boxes Oro Sur y Norte – Desde $7,100

Todo lo anterior, más:

Estacionamiento incluido (1 por cada 4 personas)

Servicio de mesero en terraza y butacas

Alimentos y bebidas premium disponibles (costo aparte)

Butacas cómodas y numeradas

Abono Boxes Diamante Sur y Norte – Desde $10,000

Todo lo anterior, más:

Butacas acolchadas y con respaldo

Vista privilegiada y acceso al punto más cercano del escenario principal

Se instalarán cinco escenarios para recibir a más de 60 bandas / FB: @festivalvivelatino

¿Lo vale?

Con proyectos como Los Fabulosos Cadillacs, Cypress Hill, Love of Lesbian, Enjambre, Moenia y muchos más, el Vive Latino 2026 quiere que rompas el cochinito sin culpa. Desde el combo de nostalgia hasta la promesa de nuevas joyas musicales, todo apunta a una edición épica… aunque no necesariamente barata.

La oferta musical es basta para todos los gustos y las edades / FB: @festivalvivelatino