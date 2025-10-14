Gobierno CDMX: Confirman construcción de Línea 0 del Metrobús que correrá por Circuito Interior

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el inicio de las obras para la construcción de la Línea 0 del Metrobús, un proyecto que busca mejorar la movilidad en la capital del país. Esta nueva línea recorrerá 46 kilómetros de Circuito Interior, conectando diversas alcaldías y puntos clave de la ciudad.

La Línea 0 contará con 76 estaciones y se proyecta que sea una de las más largas del sistema Metrobús. El objetivo principal es ofrecer un transporte público más eficiente y ecológico, alineado con las políticas de movilidad sustentable del gobierno capitalino.

Inicio oficial de obras y detalles del proyecto

La construcción de la Línea 0 del Metrobús se ha programado para este 2025 en una primera fase, cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó el arranque de las obras durante su informe de gobierno. Este corredor conectará 10 alcaldías y se estima que beneficiará a más de 227,000 pasajeros diarios. La primera fase abarcará el tramo de Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria, con trolebuses de última generación que garantizarán seguridad y eficiencia.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad en las zonas más concurridas de la capital y reducir la contaminación mediante transporte eléctrico, promoviendo un aire más limpio en la Ciudad de México.

¿Qué beneficios traerá la Línea 0 del Metrobús?

La implementación de esta nueva línea busca:

Reducir los tiempos de traslado en el Circuito Interior.

Mejorar la calidad del aire al promover el uso de transporte eléctrico.

Conectar zonas de alta demanda con puntos estratégicos de la ciudad.

Fomentar la equidad social al ofrecer una opción de transporte accesible para todos.

Con esta iniciativa, el gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso con la movilidad sustentable y la mejora continua del sistema de transporte público.

¿Cuál será la ruta y el calendario de construcción?

La ruta de la Línea 0 del Metrobús abarcará desde Metro Chapultepec en el poniente hasta Ciudad Universitaria en el sur, pasando por alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán. Las obras se desarrollarán en fases y se espera que el proyecto avance de manera continua durante los próximos meses, con el objetivo de iniciar operaciones en los plazos establecidos por el gobierno capitalino

