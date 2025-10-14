Aumento de pasaje Edomex: Estos usuarios pagarán hasta 22 pesos por viaje

Un nuevo esquema tarifario está por implementarse en el transporte público del Estado de México, generando expectativa y debate entre los usuarios

Aumento de pasaje Edomex: Estos usuarios pagarán hasta 22 pesos por viaje
El transporte público en el Estado de México tendrá un aumento de tarifa | iStock
Laura Reyes Medrano
14 de Octubre de 2025

El transporte público en el Estado de México está por experimentar un cambio importante que afectará a miles de usuarios. Las autoridades ya anunciaron la medida y los usuarios se preguntan cómo impactará en su día a día y en su bolsillo.

Usuarios del transporte en Edomex se preparan para cambios en las tarifas, mientras autoridades buscan mejorar el servicio. / iStock
Edomex se prepara para cambios en las tarifas. / iStock

¿Cuándo entra en vigor el aumento?

El nuevo esquema tarifario comenzará a aplicarse el 15 de octubre de 2025. La tarifa mínima será de 14 pesos para los primeros cinco kilómetros recorridos en unidades colectivas. Por cada kilómetro adicional, se cobrará 50 centavos extra.

Ajuste tarifario próximo a implementarse genera expectativa y debate entre los pasajeros del Estado de México. / iStock
El ajuste tarifario entra en vigor el 15 de octubre de 2025 / iStock

¿Quiénes pagarán hasta 22 pesos?

Los usuarios que recorran hasta 21 kilómetros en una unidad colectiva serán los que enfrenten el costo máximo de 22 pesos. Este ajuste tarifario busca garantizar la modernización y viabilidad del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad.

Los usuarios que recorran hasta 21 kilómetros en una unidad colectiva serán los que enfrenten el costo máximo de 22 pesos. / iStock
Los usuarios que recorran hasta 21 kilómetros en una unidad colectiva serán los que enfrenten el costo máximo de 22 pesos. / iStock

¿En qué municipios aplicará la tarifa de 14 pesos?

El aumento de tarifa se aplicará en todo el Estado de México. Sin embargo, en los municipios del sur, considerados zonas rurales, la tarifa mínima será de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros, con un costo adicional de 50 centavos por cada kilómetro extra.

¿Cómo se informará la tarifa al usuario?

Cada unidad de transporte deberá exhibir de manera visible una pirámide tarifaria que detalle los costos por parada, de acuerdo con los kilómetros recorridos. Este documento será validado por la Dirección General de Movilidad correspondiente y contará con elementos de seguridad como hologramas y códigos QR para garantizar su autenticidad.

El aumento de tarifa se aplicará en todo el Estado de México. / iStock
El aumento de tarifa se aplicará en todo el Estado de México. / iStock

TE PUEDE INTERESAR

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo.

Contra | 14/10/2025

¿Reportan contingencia ambiental? Hoy No Circula del miércoles 15 de octubre
Anuncian nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir en México

Contra | 14/10/2025

Anuncian nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir en México
“La Oficina” versión mexicana: el tráiler que divide a los fans de The Office

Contra | 14/10/2025

“La Oficina” versión mexicana: el tráiler que divide a los fans de The Office
Te recomendamos
“La Oficina” versión mexicana: el tráiler que divide a los fans de The Office
Estados

LO ÚLTIMO

 