Aumento de pasaje Edomex: Estos usuarios pagarán hasta 22 pesos por viaje

El transporte público en el Estado de México está por experimentar un cambio importante que afectará a miles de usuarios. Las autoridades ya anunciaron la medida y los usuarios se preguntan cómo impactará en su día a día y en su bolsillo.

¿Cuándo entra en vigor el aumento?

El nuevo esquema tarifario comenzará a aplicarse el 15 de octubre de 2025. La tarifa mínima será de 14 pesos para los primeros cinco kilómetros recorridos en unidades colectivas. Por cada kilómetro adicional, se cobrará 50 centavos extra.

¿Quiénes pagarán hasta 22 pesos?

Los usuarios que recorran hasta 21 kilómetros en una unidad colectiva serán los que enfrenten el costo máximo de 22 pesos. Este ajuste tarifario busca garantizar la modernización y viabilidad del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad.

¿En qué municipios aplicará la tarifa de 14 pesos?

El aumento de tarifa se aplicará en todo el Estado de México. Sin embargo, en los municipios del sur, considerados zonas rurales, la tarifa mínima será de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros, con un costo adicional de 50 centavos por cada kilómetro extra.

¿Cómo se informará la tarifa al usuario?

Cada unidad de transporte deberá exhibir de manera visible una pirámide tarifaria que detalle los costos por parada, de acuerdo con los kilómetros recorridos. Este documento será validado por la Dirección General de Movilidad correspondiente y contará con elementos de seguridad como hologramas y códigos QR para garantizar su autenticidad.

El aumento de tarifa se aplicará en todo el Estado de México. / iStock