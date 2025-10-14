“La Oficina” versión mexicana: el tráiler que divide a los fans de The Office

El fenómeno de comedia The Office llega a México y ya está causando polémica. El primer tráiler de La Oficina muestra a un equipo de empleados en una empresa jabonera de Aguascalientes, liderados por un gerente despistado, y ha generado un debate intenso en redes sociales: ¿Podrá la versión mexicana estar a la altura del clásico internacional?
Reacción en redes
Algunos usuarios celebran la propuesta con comentarios como: "¡Que ganas de ya ver a la p#nche mejor Oficina de México!", "Confío en ti tío @primevideomx a mi si me latió". Otros, critican la adaptación dudando si la versión mexicana podrá igualar a la producción original: "Se ve re' mala no le doy más de 2 temporadas", "¿por qué forzarla?".
¿Qué esperar de "La Oficina" versión mexicana?
Dirigida por Gaz Alazraki (Nosotros los Nobles) y escrita por Marcos Bucay, la serie conserva el formato de falso documental que hizo icónica a la versión original. La historia se centra en Jerónimo Ponce III, hijo del dueño de la empresa y gerente regional, cuya torpeza y decisiones absurdas recuerdan al típico jefe de oficina. Se incorporan elementos de humor mexicano, reuniones ridículas y dinámicas de oficina locales, todo ambientado en Aguascalientes.
¿Cuándo se estrena "La Oficina"?
Por ahora, Amazon Prime Video, no ha revelado una fecha de estreno. Únicamente anunció que su lanzamiento será “próximamente”.