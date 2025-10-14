¿Será? Proponen que senadores donen una quincena de su sueldo a damnificados por lluvias en México

Tras las intensas lluvias que han dejado a miles de personas afectadas en diferentes estados del país, el Senado de la República anunció una propuesta para que los legisladores donen una quincena de su sueldo con el fin de apoyar las labores de atención a damnificados. Además, se habilitó un centro de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad.

El Senado propone donar una quincena para ayudar a personas afectadas por lluvias. / X: @LauraI_Castillo

¿Qué propone el Senado?

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, presentó esta iniciativa al Pleno, destacando que la donación será voluntaria para quienes no deseen participar.

Los recursos obtenidos serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), encargada de canalizarlos a las zonas más afectadas y distribuirlos conforme a las necesidades más urgentes.

Sesión previa de la mesa directiva del Senado de México. / X: @LauraI_Castillo

Centro de acopio y artículos solicitados

El Centro de Acopio del Senado fue instalado en la Plaza Luis Pasteur, frente al recinto legislativo, y operará de 10:00 a 18:00 horas.

Los artículos que se están recibiendo son:

Agua embotellada y alimentos no perecederos

Artículos de higiene personal y limpieza

Medicamentos básicos y suministros médicos

Alimentos para mascotas

Centro de acopio del Senado. / X: @senadomexicano