¿Será? Proponen que senadores donen una quincena de su sueldo a damnificados por lluvias en México

La presidenta del Senado propone que los legisladores donen una quincena de su salario para apoyar a las víctimas de las inundaciones

¿Será? Proponen que senadores donen una quincena de su sueldo a damnificados por lluvias en México
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado | X: @LauraI_Castillo
Laura Reyes Medrano
14 de Octubre de 2025

Tras las intensas lluvias que han dejado a miles de personas afectadas en diferentes estados del país, el Senado de la República anunció una propuesta para que los legisladores donen una quincena de su sueldo con el fin de apoyar las labores de atención a damnificados. Además, se habilitó un centro de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad. 

El Senado propone donar una quincena para ayudar a personas afectadas por lluvias. / X: Sesión previa de la mesa directiva del Senado de México. / X: @LauraI_Castillo
El Senado propone donar una quincena para ayudar a personas afectadas por lluvias. / X: @LauraI_Castillo&nbsp;

¿Qué propone el Senado?

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, presentó esta iniciativa al Pleno, destacando que la donación será voluntaria para quienes no deseen participar. 

Los recursos obtenidos serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), encargada de canalizarlos a las zonas más afectadas y distribuirlos conforme a las necesidades más urgentes. 

Sesión previa de la mesa directiva del Senado de México. / X: @LauraI_Castillo
Sesión previa de la mesa directiva del Senado de México. / X: @LauraI_Castillo&nbsp;

Centro de acopio y artículos solicitados

El Centro de Acopio del Senado fue instalado en la Plaza Luis Pasteur, frente al recinto legislativo, y operará de 10:00 a 18:00 horas.

Los artículos que se están recibiendo son:

  • Agua embotellada y alimentos no perecederos

  • Artículos de higiene personal y limpieza

  • Medicamentos básicos y suministros médicos

  • Alimentos para mascotas

Centro de acopio del Senado. / X: @senadomexicano
Centro de acopio del Senado. / X: @senadomexicano

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué es el “vamping”? El hábito nocturno que afecta tu salud mental y tu sueño

Contra | 14/10/2025

¿Qué es el “vamping”? El hábito nocturno que afecta tu salud mental y tu sueño
Algunas calles y avenidas estarán cerradas desde muy temprano.

Contra | 14/10/2025

Cierres viales por Desfile de Alebrijes 2025: rutas afectadas, alternativas y horarios
Los creadores de contenido deberán comprobar estudios o certificaciones.

Contra | 14/10/2025

¿Eres influencer? Ahora necesitarás título profesional para hablar de temas especializados
Te recomendamos
¿Qué es el “vamping”? El hábito nocturno que afecta tu salud mental y tu sueño
Gobierno de México

LO ÚLTIMO

 