Lanzan jeans inspirados en Toy Story: Este es su precio

Levi’s presentó oficialmente su nueva colaboración con Toy Story para conmemorar el 30 aniversario de la película. La colección cápsula incluye prendas cuidadosamente diseñadas con elementos de la franquicia, como bordados y estampados alusivos a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y Bullseye.

Entre los artículos confirmados destacan la Western Jacket acolchada, decorada con studs que hacen referencia a la película, incluyendo la hebilla de Woody, el logo de Space Ranger, Pizza Planet y un diseño de cactus. También incorpora un parche bordado de Bullseye y detalles tipo “chainstitch” en el puño.

Otra pieza destacada es la Rodeo Shirt, con estampado tipo vaca y un bordado “Hey Howdy Hey” sobre el pecho, que captura la esencia del universo de Toy Story.

Para los pantalones, se incluyen los Loose Jeans, con detalles de parches y gráficos inspirados en Woody, bolsillos con la letra manuscrita de Andy y el clásico diseño Saddleman.

En la sección femenina, la Denim Trucker Jacket para mujer ofrece parches co‑brandeados en el bolsillo del pecho y la posibilidad de recibir uno de seis parches sorpresa (Woody, Buzz, Jessie, Bullseye, Rex o Aliens), además de un bordado “Yodalayheehoo” en el frente.

¿Qué hace especial esta colección?

La colección Levi’s × Toy Story combina la estética vaquera clásica con detalles narrativos de los juguetes de Andy. Cada prenda fue diseñada para mantener el ADN auténtico de Levi’s, incorporando bordados, estampados y parches inspirados en la película, lo que convierte cada artículo en un homenaje a la franquicia.

Además, la colección Levi’s × Toy Story no solo celebra la nostalgia de los fans de todas las edades, sino que también se posiciona como una propuesta de moda versátil. Las piezas pueden combinarse entre sí para crear outfits casuales y modernos, mientras que los detalles inspirados en la película permiten a los usuarios expresar su personalidad y afición por Toy Story de manera elegante y auténtica. Esta combinación de estilo, calidad y referencia cultural convierte a la colección en un atractivo imprescindible para coleccionistas y amantes del denim.

Precios y disponibilidad en México

La colección Levi’s × Toy Story ya está disponible en tiendas Levi’s seleccionadas, Liverpool y Palacio de Hierro, con precios que van desde $699 hasta $2,500 pesos mexicanos, dependiendo de la prenda o accesorio. La línea ofrece versatilidad para crear outfits casuales y modernos, mientras que los detalles inspirados en la película permiten a los usuarios expresar su personalidad y afición por Toy Story de manera elegante y auténtica.

