Mina, la osa rescatada de La Pastora, tendrá su propio peluche con causa

La historia de Mina, la osa rescatada del zoológico La Pastora en Guadalupe, Nuevo León, sigue conmoviendo a todo México. Tras semanas en estado crítico por desnutrición, estrés y leptospirosis, la hembra de más de 20 años ha comenzado a mostrar avances en su recuperación bajo el cuidado de la Fundación Invictus en Pachuca.

Su caso, que se volvió viral tras conocerse las condiciones en las que vivía, ahora inspira una iniciativa solidaria con un objetivo claro: recaudar fondos para su tratamiento y el de otros animales rescatados.

Hace una semana Mina fue rescatada de un zoológico en Nuevo León.

Mina mejora poco a poco

A dos semanas de su llegada al santuario, Mina ha dado pequeñas pero significativas señales de recuperación. Veterinarios y voluntarios celebraron que la osa ya acepta alimento por sí misma, comiendo trozos de pera mezclados con medicamentos y suplementos que fortalecen su salud. En videos compartidos por la fundación se le ve tranquila y más animada, rodeada del equipo que cuida de su bienestar.

Aunque su estado sigue siendo delicado, los especialistas destacan que cada día hay un progreso y que “la dignidad de un paciente nunca debe escatimarse”, recordando que su recuperación será un proceso largo pero esperanzador.

Poco a poco la osa va mostrando mejorías en su salud.

El peluche solidario: un “abrazo que sana”

Como parte del apoyo social que ha surgido alrededor del caso, Fundación Invictus anunció la campaña “Un abrazo para Mina”, con la que lanzará un peluche inspirado en la osa. Cada ejemplar costará 380 pesos y estará disponible a partir del 15 de octubre en la tienda oficial de Mercado Libre de la fundación.

“Cada peluche representa un abrazo que sana, protege y transforma vidas”, señaló el equipo encargado de la iniciativa, subrayando que todo lo recaudado se destinará a tratamientos médicos, alimentación y rehabilitación no solo de Mina, sino también de otros animales rescatados que requieren atención urgente.

Una historia que unió a México

El caso de Mina despertó indignación y solidaridad en redes sociales. Miles de usuarios compartieron mensajes con el hashtag #EfectoInvictus, exigiendo justicia por el maltrato animal y ofreciendo donaciones para su recuperación. Gracias a este apoyo, la fundación ha podido costear parte de sus tratamientos y continuar con las mejoras en sus instalaciones para atender a otros animales en situación de abandono.

Además, la Profepa confirmó que la clausura preventiva del zoológico La Pastora, impuesta tras detectarse riesgo sanitario por leptospirosis, fue levantada tras el cumplimiento de las medidas correctivas. Sin embargo, la atención sigue centrada en el bienestar de Mina y en garantizar que nunca más se repitan casos similares.

Un peluche con causa

Más allá de ser un simple objeto, el peluche de Mina representa una nueva oportunidad para cambiar vidas animales. Cada compra se traduce en alimento, medicinas y refugio para especies que, como ella, sufrieron maltrato o abandono. Con esta campaña, la fundación busca que su historia se convierta en un símbolo de empatía y acción colectiva.

La osa está siendo monitoreada las 24 horas del día.

Una nueva etapa para Mina

Aunque aún queda un largo camino por recorrer, Mina ya no está sola. Sus avances, aunque pequeños, son una muestra del poder de la solidaridad y el compromiso social. Y ahora, con su propio peluche, su historia no solo se contará en redes, sino que podrá llegar a los hogares de miles de personas como un recordatorio de que cada vida importa.