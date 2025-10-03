PROFEPA clausura La Pastora tras hallazgo alarmante: la osa “Mina” estaba en grave riesgo

El Zoológico La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León, fue clausurado por la PROFEPA luego de que se detectaran graves deficiencias en el cuidado de la osa negra “Mina”, un ejemplar en peligro de extinción. La medida busca garantizar la atención adecuada de los animales y ha generado indignación entre activistas y visitantes, quienes exigieron sanciones inmediatas y vigilancia constante en centros de cuidado animal.

Videos del estado crítico de la osa “Mina” causaron indignación en redes sociales/RS

¿Qué pasó con “Mina”?

Durante las inspecciones realizadas entre el 25 y 27 de septiembre, se documentó que “Mina” presentaba:

Lesiones y úlceras en la piel por falta de atención médica.

Deficiencias nutricionales que afectaban su salud general.

Diagnóstico de leptospirosis , enfermedad que puede comprometer órganos vitales y transmitirse a humanos.

Ausencia de protocolos de cuidado y rehabilitación adecuados para un animal de su especie.

La PROFEPA calificó estas condiciones como grave riesgo para la vida y bienestar de la osa, lo que derivó en la clausura temporal del zoológico.

La Profepa clausuró las instalaciones del Zoológico La Pastora/PROFEPA

Traslado inmediato y medidas precautorias

Para proteger a “Mina”, las autoridades ordenaron su traslado inmediato al Centro INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde recibe atención especializada. La clausura del zoológico se mantendrá hasta que se implementen las correcciones necesarias y se garantice un ambiente seguro para todos los animales.

Comunicado de PROFEPA

Reacciones y contexto

La difusión de videos sobre el estado de “Mina” en redes sociales generó indignación nacional. Activistas y ciudadanos exigieron a la PROFEPA acciones contundentes y vigilancia frecuente en zoológicos y centros de cuidado animal.

Personal de la PROFEPA colocando el sello de clausura en La Pastora/PROFEPA

La dependencia federal aseguró que continuará con inspecciones periódicas para evitar que casos como este se repitan, priorizando siempre la salud y bienestar de los ejemplares.