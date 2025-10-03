Eduardo Ederly rechaza acusaciones tras homicidio de Micky Hair

Eduardo Ederly González es un empresario mexicano. Recientemente, se le ha vinculado al asesinato de Miguel de la Mora, dueño del salón Micky’s Hair Salón Masaryk en Polanco, Ciudad de México. Sin embargo, González ha rechazado estas acusaciones y ha proporcionado su versión de los hechos.

Ángela Aguilar entre las famosas clientas de Miguel de la Mora/IG

Rechazo de las acusaciones

En una entrevista exclusiva para Excélsior con Ariel Rodríguez, Eduardo Ederly González negó estar involucrado en el asesinato de Miguel de la Mora. Aseguró que la noticia le "cayó como balde de agua fría" y que en la noche del crimen se encontraba en Cancún, Quintana Roo. Rechazó las acusaciones como "sin evidencia".

González explicó que el conflicto con Miguel de la Mora surgió por un adeudo que el estilista nunca pagó y que, según el empresario, utilizó para abrir su salón. A pesar de este desacuerdo, González afirmó que tuvieron una gran amistad, convivieron, viajaron y que Miguel de la Mora fue una persona a la que admiró bastante.

González explicó que el conflicto con Miguel de la Mora surgió por un adeudo que el estilista nunca pagó/X: @C4jimenez

Investigación en curso

Las autoridades mexicanas continúan con la investigación del asesinato de Miguel de la Mora. Se han revelado detalles sobre amenazas previas que la víctima habría recibido y transferencias de dinero realizadas antes de su muerte. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra Eduardo Ederly González.

La víctima habría recibido transferencias de dinero antes de su muerte/@c4jimenez