VIDEO: Así fue el ataque al estilista Micky Hair en Polanco; tenía amenazas

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que Miguel de la Mora, conocido en el mundo del espectáculo como Micky Hair, fue asesinado a balazos frente a su salón de belleza en Polanco.

El crimen ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2025 en la intersección de Presidente Masaryk y Molière, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, el estilista fue atacado por un sujeto vestido de negro, con casco, que le disparó directamente en el rostro y cuello.

La muerte del Micky Hair fue una de las zonas más exclusivas de la CDMX / Redes Sociales

En la escena del crimen se encontraron objetos que revelan el nivel de vida que llevaba el joven de 28 años: un bolso de diseñador, su celular, un billete japonés y un ticket de transferencia bancaria por 1 millón 750 mil pesos.

El video que estremece

La grabación publicada por el periodista Carlos Jiménez muestra a Micky conversando con su equipo afuera del salón. Minutos después, el agresor se acerca, lo sigue hasta la entrada y abre fuego. El ataque fue tan rápido que sus empleados apenas lograron refugiarse, mientras el asesino huía.

Según versiones, Micky Hair se había quedado trabajando hasta tarde haciendo promociones para una marca de belleza, lo que facilitó que sus agresores lo esperaran afuera del establecimiento.

El estilista de las celebridades salió tarde de trabajar la noche de su asesinato / Redes Sociales

Tenía denuncias previas y medidas de protección

Este asesinato no llegó de la nada. En septiembre de 2024, Miguel de la Mora denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a Eduardo Ederly “N”, un exempleado y amigo con quien tuvo conflictos por trabajos inconclusos en sus salones.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, el hoy occiso habría pagado remodelaciones que nunca se terminaron, situación que escaló legalmente y derivó en amenazas.

Hay una persona que le siguen la pista por haber amenazado a Micky / X: @c4jimenez

Carlos Jiménez reveló lo siguiente: “Eduardo le escribió en varias ocasiones y le dijo que quería que le pagara lo que le debía y que si no le pagaba, le iba a ir a incendiar la estética. Micky Hair le decía que él estaba cobrando hasta seis veces el precio de las cosas como realmente eran y que no le iba a pagar”.

Por este motivo, las autoridades le otorgaron medidas de restricción a Micky, prohibiéndole a Ederly acercarse, intimidarlo o molestarlo. Hoy, tras el crimen, Ederly es una de las principales líneas de investigación.