Un Viaje al Mictlán 2025: arte, terror y tradición en una experiencia inmersiva del Día de Muertos

Fantasy Lab vuelve a abrir las puertas del inframundo mexica con la segunda edición de “Un Viaje al Mictlán”, una experiencia inmersiva única que mezcla tradición, arte, tecnología y espiritualidad, y que estará disponible desde esta semana y hasta el 17 de noviembre en el sótano 2 de Plaza Metrópoli Patriotismo, en la CDMX.
Este recorrido de 60 minutos por nueve salas lleva a los visitantes a través del legendario camino de las almas en el Mictlán, el inframundo según la cosmovisión mexica. La dirección artística está a cargo de Eonora, junto con artistas como Nilacort Art y José Luis Esquivel, en una producción reconocida por los Telly Awards en categorías como Diseño de Personaje, Dirección, Narrativa y Cultura.
Así se vive el “Mictlán de Noche”
Este año se suma la modalidad “Mictlán de Noche”, disponible viernes y sábado desde las 20:30 y hasta la 1:00 de la mañana, donde los visitantes podrán vivir la experiencia en compañía de personajes caracterizados en vivo y cerrar la noche con música en Club Nostalgia. Todo, por un costo de $450 pesos.
Además, se actualizaron elementos del recorrido como el Laberinto en modo Dark Ambient, que recrea el Izmictlán Apochcalolca (la laguna de aguas negras) y el combate entre Cipactli y Quetzalcóatl, así como nuevas salas dedicadas al Dios Jaguar, Tepellóyotl, y a montañas sagradas como el Tépetl Monamicyán. Y al final del recorrido no te pierdas el ‘Club Nostalgia’ con DJ y música en vivo.
Un viaje por los nueve niveles del Mictlán
Cada sala representa un nivel del inframundo mexica:
- Itzcuitlán: con el río del perro xoloitzcuintle.
- Tepectli monamictlán: las montañas que chocan.
- Iztepetl: muralla de obsidiana.
- Itzehecáyan: vientos helados del Mictlán.
- Pancuecuetlacáyan: zona de levitación y confusión.
- Timiminaloayan: saetas que caen del cielo.
- Teocoyohuehualoyan: donde el jaguar devora el corazón.
- Izmictlan Apochcalolca: el salvaje río de aguas negras.
- Mictlán: el destino final ante Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl.
Boletos, precios y horarios
- Entrada general: $390 pesos
- Niños menores de 12 años: $345 pesos
- Mictlán de Noche: $450 pesos
- Horarios: lunes a domingo
- Lugar: Sótano 2 de Plaza Metrópoli Patriotismo, CDMX
Descuentos aplican para adultos mayores con credencial del INAPAM y niños con credencial escolar vigente.