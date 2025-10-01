Un Viaje al Mictlán 2025: arte, terror y tradición en una experiencia inmersiva del Día de Muertos

Fantasy Lab vuelve a abrir las puertas del inframundo mexica con la segunda edición de “Un Viaje al Mictlán”, una experiencia inmersiva única que mezcla tradición, arte, tecnología y espiritualidad, y que estará disponible desde esta semana y hasta el 17 de noviembre en el sótano 2 de Plaza Metrópoli Patriotismo, en la CDMX.

Este recorrido de 60 minutos por nueve salas lleva a los visitantes a través del legendario camino de las almas en el Mictlán, el inframundo según la cosmovisión mexica. La dirección artística está a cargo de Eonora, junto con artistas como Nilacort Art y José Luis Esquivel, en una producción reconocida por los Telly Awards en categorías como Diseño de Personaje, Dirección, Narrativa y Cultura.

'Un Viaje al Mictlán' está dentro de Plaza Metrópoli Patriotismo / Especial

Así se vive el “Mictlán de Noche”

Este año se suma la modalidad “Mictlán de Noche”, disponible viernes y sábado desde las 20:30 y hasta la 1:00 de la mañana, donde los visitantes podrán vivir la experiencia en compañía de personajes caracterizados en vivo y cerrar la noche con música en Club Nostalgia. Todo, por un costo de $450 pesos.

Además, se actualizaron elementos del recorrido como el Laberinto en modo Dark Ambient, que recrea el Izmictlán Apochcalolca (la laguna de aguas negras) y el combate entre Cipactli y Quetzalcóatl, así como nuevas salas dedicadas al Dios Jaguar, Tepellóyotl, y a montañas sagradas como el Tépetl Monamicyán. Y al final del recorrido no te pierdas el ‘Club Nostalgia’ con DJ y música en vivo.

Dentro de cada sala te podrás tomar selfies y videos para presumir a los amigos / Especial

Un viaje por los nueve niveles del Mictlán

Cada sala representa un nivel del inframundo mexica:

Itzcuitlán : con el río del perro xoloitzcuintle. Tepectli monamictlán : las montañas que chocan. Iztepetl : muralla de obsidiana. Itzehecáyan : vientos helados del Mictlán. Pancuecuetlacáyan : zona de levitación y confusión. Timiminaloayan : saetas que caen del cielo. Teocoyohuehualoyan : donde el jaguar devora el corazón. Izmictlan Apochcalolca : el salvaje río de aguas negras. Mictlán : el destino final ante Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl.

Serán nueve salas que tendrás que recorrer para poder llegar al Mictlán / Especial

Boletos, precios y horarios

Entrada general: $390 pesos

Niños menores de 12 años: $345 pesos

Mictlán de Noche: $450 pesos

Horarios: lunes a domingo

Lugar: Sótano 2 de Plaza Metrópoli Patriotismo, CDMX

Descuentos aplican para adultos mayores con credencial del INAPAM y niños con credencial escolar vigente.