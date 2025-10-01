¡La risa vuelve a CDMX! Festival Internacional de la Risa regresa tras 9 años

Después de nueve años de pausa, la Ciudad de México volverá a llenarse de risas y buen humor. El Festival Internacional de la Risa regresará del 2 al 8 de octubre al Centro Cultural del Bosque (CCB), con una semana llena de espectáculos, talleres y actividades que buscan acercar la magia del clown y la comedia a todo el público.

Programación del Festival

Durante siete días, el festival ofrecerá una combinación de funciones teatrales, talleres y mesas de reflexión:

Espectáculos: del 2 al 5 de octubre en el Teatro Julio Castillo.

Talleres y mesas redondas: del 6 al 8 de octubre en el Laboratorio del Jardín Escénico.

La cartelera incluye cuatro espectáculos principales, una gala especial y talleres que combinan aprendizaje y diversión, con artistas nacionales e internacionales.

Artistas Destacados

Algunos de los nombres más reconocidos que participarán en esta edición son:

Andrea Christiansen / Pimpolina Clown (México): directora artística y considerada la “máxima mujer payasa en Latinoamérica”.

Christian Atanasiu (España): creador de espectáculos que mezclan palabra y clown.

Perico el Payaso Loco (México): ícono del humor familiar, acompañado por música en vivo.

Darina Robles (México): payasa social formada en la École Philippe Gaulier, colaboradora de Clowns Without Borders USA.

También participarán Andrea Barello (Italia), Luz Gaxiola (EE. UU.), Julia Arnaut, Lucía Pardo, Mónica Magdiel, Irazema Hernández, Rafael Juárez, La Pao Avilés, Leonardo Soqui y Silvestre Villarruel.

Humor que une y transforma

El festival no solo busca divertir, también invita a reflexionar. Con el tema “El silencio y la palabra en el humor”, talleres y mesas de debate explorarán cómo la risa puede transformar emociones, fortalecer vínculos y generar un impacto positivo en la comunidad.

¿Dónde y cómo asistir?

Teatro Julio Castillo y Laboratorio del Jardín Escénico , ambos en el Centro Cultural del Bosque.

La entrada es gratuita, con el objetivo de acercar la cultura y el arte escénico a todos los públicos.

El Festival Internacional de la Risa promete una semana para aprender, emocionarse y, sobre todo, ¡reír sin parar!

