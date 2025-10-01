Proponen 6 años de cárcel para quien abandone recién nacidos en CDMX

Suben los casos y las penas también. Ante el aumento en el abandono de recién nacidos en la Ciudad de México, la diputada local Olivia Garza propuso una reforma al Código Penal capitalino que contempla penas de hasta seis años de cárcel para quien deje en el olvido a un bebé menor de un año.

“Consideramos que la temporalidad actual de sanción no está cumpliendo su objeto de inhibir la comisión de este grave delito. Pensamos que la pena no debe ser excesiva, pero tampoco laxa”, explicó la legisladora del PAN.

Actualmente, el castigo por abandonar a un bebé va de tres meses a tres años de prisión. Con esta reforma, se busca triplicar el castigo y mandar un mensaje claro: abandonar no puede seguir siendo opción.

Cada día son más comunes los casos de abandonos de bebé / Redes Sociales

Cifras que duelen

De acuerdo con la exposición de motivos de Garza, la capital ocupa el segundo lugar nacional en el registro de este delito, solo detrás del Estado de México. En 2020 se reportaron 11 casos; en 2022, la cifra se disparó a 38; mientras que en 2023 y 2024 hubo 18 abandonos. Y en lo que va del 2025, ya van 8.

“El abandonar un bebé en vía pública o en el baño de un edificio o en cualquier lugar, refleja la indiferencia de la sociedad; si no se castiga con firmeza, se normaliza el abandono como una salida ‘fácil’ ante la irresponsabilidad”, dijo Garza.

Por fortuna, gente ha podido rescatar a los niños que dejan tirados en la calle / Redes Sociales

El cambio va a comisión

La propuesta fue enviada a comisiones para su análisis. Desde ahí se discutirá su viabilidad jurídica y su posible aprobación para que llegue al pleno del Congreso capitalino.

Mientras tanto, la discusión ya está en la calle: ¿es suficiente con endurecer las penas, o falta más apoyo y prevención para evitar que un bebé termine solo?

Abandonar un bebé te puede constar hasta tres años de prisión / Redes Sociales