VIDEO: Israel intercepta flotilla con ayuda humanitaria rumbo a Gaza; hay una mexicana detenida

La tensión en el Mediterráneo volvió a escalar. Al menos tres embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, cargadas con ayuda humanitaria para Gaza, fueron interceptadas y abordadas por las fuerzas israelíes la noche del miércoles, según denunciaron los propios organizadores. Entre las personas a bordo se encontraba la activista mexicana Arlin Medrano, quien relató desde redes sociales el momento de la detención.

"Varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, en particular las del Alma, el Sirius y el Adara, fueron interceptadas y abordadas ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales", señaló la organización a través de un comunicado.

La flotilla —integrada por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios provenientes de España, Túnez, Italia y otros países— fue bloqueada a unas 80 millas náuticas de Gaza. El primer buque interceptado fue el Alma, donde se reportó la presencia de la activista sueca Greta Thunberg, de acuerdo con el analista Néstor Prieto, colaborador del sitio Descifrando la Guerra.

La ayuda humanitaria a Gaza no podrá llegar tras la detención de Israel / Redes Sociales

“No vamos a parar hasta que Palestina sea libre”

En un mensaje que circula ampliamente en redes sociales, la activista mexicana Arlin Medrano explicó la gravedad del momento y exigió respuestas al gobierno mexicano.

“Si estás leyendo esto es porque FUIMOS INTERCEPTADOS ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelís por llevar ayuda humanitaria para romper el cerco ilegal que se tiene desde 2007 en la franja de Gaza. Para Palestina: Les pido una disculpa. No solo por no haber ido a tiempo, sino por no haber podido llegar... No vamos a parar hasta que Palestina sea libre”, dijo,

La mexicana Arlin Medrano iba en una de las embarcaciones detenidas / X: @arlinmedrano_

En el mismo mensaje, la estudiante de la UNAM hizo un llamado a la movilización global: “La historia nos convoca ante una humanidad decadente. Necesitamos ahora que ustedes usen lo que nos queda, salgan a las calles y recuerden que ningún auditorio es pequeño para hablar de Palestina. Esto es un genocidio”.

También lanzó una exigencia directa al gobierno de México, incluida la cancillería y la presidenta Claudia Sheinbaum: “Exigimos a @SRE_mx, @Claudiashein, @senadomexicano tener una posición y acciones firmes ante un GENOCIDIO que está pasando frente a nuestros ojos”.

Los navíos viajaban en mares internacionales al momento de ser detenidos / Redes Sociales

Israel controla el paso de Rafah

Desde 2006, Israel mantiene un control estricto sobre todo lo que entra y sale de Gaza, incluidos alimentos, medicinas y personas. Aunque Egipto también participó del cerco, desde mayo de 2024 Israel asumió el control militar del paso de Rafah, el único cruce fronterizo con Egipto.

La ley israelí permite deportar a las personas detenidas en un plazo de 72 horas tras la emisión de la orden, salvo que se acepte la expulsión voluntaria. En junio pasado, cuatro de doce activistas a bordo del barco Madleen fueron deportados bajo esta condición.

La presión internacional crece. Mientras, organizaciones y activistas como Arlin Medrano arriesgan su libertad —y su vida— por un acto que, aseguran, es estrictamente humanitario.