Florinda Meza defiende del 'hate' a Ángela Aguilar; revela que sufrió lo mismo por Chespirito

Florinda Meza no se quedó callada y salió en defensa de Ángela Aguilar, quien desde hace más de un año ha sido blanco de ataques en redes sociales por su relación con Christian Nodal. En entrevista, la actriz no sólo empatizó con la cantante, sino que hizo un paralelismo con lo que ella misma vivió cuando inició su romance con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

“Pobrecita, y no porque la comparan. Para empezar es muy bonita y yo ya soy una vieja, pero era una joven bella a su edad, pero los años quitan todo. Ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen. Es una chica buena, noble, él (Nodal) tiene 12 años más o sea que la cordura debería caber en él; ellos tienen derecho a hacer su vida”, señaló Florinda.

Florinda Meza se comparó con el ataque en redes que sufre Ángela Aguilar / Redes Sociales

A ella ya no le duele, pero no olvida

A pesar de que ella también ha sido objeto de críticas —sobre todo tras el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo en HBO Max— Meza aseguró que ha aprendido a lidiar con los ataques.

"Me duele que exista eso, porque yo no he hecho nada para que exista, pero el hecho de que yo sea fuerte no quiere decir que yo sea insensible, pero gracias a que soy fuerte sé cómo manejar eso al paso de muchos años, porque también sé que ese pequeño mundillo es manejado por intereses y que hay mucha codicia en medio de todo, que hay mucha gente es inmoral, que se cuelga de la fama de otros y que inventa cosas, eso es manipulación, yo ya viví mucho ¿por qué se cuelgan de mí? Qué hagan su propia fama", expuso.

La cantante ha sido blanco de críticas por su relación con Nodal / IG: @angela_aguilar_

Su respuesta llegará en octubre… en Prime Video

Florinda no se quedará con los brazos cruzados. Aseguró que pronto el público podrá conocer su versión de los hechos a través del documental Atrévete a vivir, producido por Javi Domz, Omar Uribe y Bety León, que se estrenará el 9 de octubre en Prime Video.

“Veremos sus telenovelas, su amor con Roberto Gómez Bolaños, cómo vivió su romance, cómo llega a estudiar actuación, cómo llega su primera gran oportunidad y sobre todo cómo vive sus días después de haber perdido al amor de su vida. No era el objetivo inicial, pero podemos tomar el documental como una respuesta (a la serie) con verdad ante tantas mentiras”, explicó el productor Javi Domz.

La actriz está por presentar su documental por Amazon Prime Video / Redes Sociales

Florinda insistió en que el documental no guarda relación con la polémica serie biográfica. “Usaron fragmentos de mi vida sin mi permiso, mal empleados, fuera de cronología y un contexto totalmente falso”.

“Atrévete a vivir” también va de seguir adelante

El proyecto, que lleva más de cinco años en producción, también mostrará el lado más humano y personal de Meza. “No creo que haya alguien que no se atreva a vivir, la vida nos llega como un regalo, aunque también habrá muchos momentos de desesperación pero hay que salir de ellos, tal vez es lo que quiso decir (el productor) con el título, que se atrevan a salir de lo malo y a seguir adelante”, concluyó.