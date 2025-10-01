Muere Jane Goodall a los 71 años: pionera en el estudio de los chimpancés

La tarde de este 1 de octubre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Jane Goodall a los 71 años. La noticia fue anunciada a través de las redes sociales del Instituto Jane Goodall, donde se informó que la doctora perdió la vida por causas naturales mientras se encontraba en California, Estados Unidos, como parte de una gira de conferencias.

El Instituto Jane Goodall publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje en el que comunicó la muerte de la reconocida primatóloga, etnóloga y antropóloga, destacando también su legado a nivel global. La institución subrayó que Goodall dedicó su vida al estudio y la protección de los chimpancés, dejando una huella imborrable en la ciencia y la conservación.

"El Instituto Jane Goodall ha sido informado esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, que la Dra. Jane Goodall, DBE, Mensajera de la Paz de la ONU y Fundadora del Instituto Jane Goodall, ha fallecido por causas naturales. Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias en los Estados Unidos", se lee en el inicio del comunicado de prensa del Instituto.

¿Por qué Jane Goodall fue una figura trascendental?

La importancia de Jane Goodall radica en su método innovador de observación de chimpancés en libertad, lo que le permitió descubrir comportamientos complejos como la fabricación de herramientas y la interacción social avanzada entre estos primates. Su trabajo cambió la percepción científica sobre los animales y acercó la etología al público general.

Además de su labor investigadora, Goodall fue activista y fundadora del Instituto Jane Goodall, promoviendo la educación ambiental y programas de conservación a nivel mundial. Su enfoque ético y su pasión por la protección de la biodiversidad inspiraron a generaciones de científicos, ambientalistas y ciudadanos comprometidos con la naturaleza.

El legado de Jane Goodall y su impacto global

El trabajo de Jane Goodall trascendió fronteras. Participó en numerosas conferencias, publicaciones y documentales que promovieron la conciencia sobre la importancia de preservar ecosistemas y especies. Su figura como Mensajera de la Paz de la ONU y defensora de los derechos de los animales consolidó su influencia tanto en la ciencia como en la sociedad.

Su labor también incluyó la creación del programa Roots & Shoots, orientado a jóvenes de todo el mundo, fomentando proyectos locales de conservación, educación ambiental y protección de la vida silvestre. Este programa ha empoderado a miles de jóvenes a tomar acciones concretas para cuidar su entorno y promover la sostenibilidad.

Además, Jane Goodall fue reconocida con múltiples distinciones a lo largo de su vida, incluyendo títulos honoríficos de universidades internacionales, premios ambientales y su nombramiento como Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico (DBE), reflejando la magnitud de su contribución científica y social.

