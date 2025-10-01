Fiscalía CDMX deslinda a OCESA del colapso en el Festival AXE Ceremonia

El evento, celebrado el 5 de abril de 2025 en un espacio al aire libre, reunió a miles de asistentes. Durante la ceremonia, colapsó una estructura temporal, provocando la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, además de dejar varias personas lesionadas. Desde ese momento, las autoridades iniciaron un proceso de investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

Durante la ceremonia, colapsó una estructura temporal, provocando la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández. / RS

¿Quiénes son los responsables del colapso en el Festival AXE Ceremonia?

Tras una investigación exhaustiva que incluyó más de 120 entrevistas, análisis de videos, inspecciones de la zona y peritajes especializados, la Fiscalía de la CDMX determinó que:

OCESA , promotora de eventos reconocida a nivel nacional, fue deslindada de responsabilidad . La dependencia indicó que su participación se limitó a la comercialización de patrocinios y control de accesos , sin intervenir en la organización ni en la supervisión de la seguridad del festival.

, promotora de eventos reconocida a nivel nacional, fue . La dependencia indicó que su participación se limitó a la , sin intervenir en la organización ni en la supervisión de la seguridad del festival. Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V. fue identificada como la responsable principal de la organización del festival , incluyendo la planeación logística y coordinación general del evento.

fue identificada como la , incluyendo la planeación logística y coordinación general del evento. Operadora Eclectic S.A. de C.V. estuvo a cargo del Programa Especial de Protección Civil , el cual debía garantizar la seguridad de los asistentes y la correcta instalación de estructuras temporales.

estuvo a cargo del , el cual debía garantizar la seguridad de los asistentes y la correcta instalación de estructuras temporales. Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. se encargó de la seguridad y control de multitudes, pero no tuvo intervención en el montaje de estructuras ni en la supervisión del programa de protección civil.

Estas determinaciones buscan esclarecer de manera objetiva las causas del incidente y responsabilizar únicamente a quienes incumplieron normas de seguridad, dejando fuera de cualquier implicación legal a OCESA.

La fiscalía trabaja en coordinación con autoridades locales y nacionales para que las indemnizaciones se realicen conforme a la ley. / RS

Acciones legales y medidas de reparación

Como resultado de la investigación, la Fiscalía ejerció acción penal contra ocho personas físicas y tres personas morales vinculadas directamente al accidente. Las acusaciones se centran en negligencia en la organización, incumplimiento de normas de seguridad y supervisión deficiente de estructuras temporales.

Además, se establecieron mecanismos de reparación del daño, con el objetivo de garantizar compensaciones a las familias de las víctimas. La fiscalía trabaja en coordinación con autoridades locales y nacionales para que las indemnizaciones se realicen conforme a la ley.

Los padres de Berenice Giles expresaron su inconformidad con el proceso, denunciando que consideran que la Fiscalía podría haber favorecido a las empresas involucradas. Sin embargo, los procedimientos legales continúan activos y las autoridades aseguran que se mantienen los principios de transparencia y debido proceso.

Como resultado de la investigación, la Fiscalía ejerció acción penal contra ocho personas físicas y tres personas morales. / RS

Lecciones y protocolos para eventos masivos

El colapso en el Festival AXE Ceremonia pone de relieve la importancia de protocolos estrictos de protección civil y supervisión de estructuras temporales en eventos masivos. Expertos en seguridad y organización de espectáculos señalan que:

Los organizadores deben contar con planes de contingencia claros y aprobación de autoridades competentes.

y aprobación de autoridades competentes. Las estructuras temporales deben ser revisadas por ingenieros certificados y sujetos a inspecciones previas al evento.

y sujetos a inspecciones previas al evento. La coordinación entre empresas organizadoras, promotores y seguridad privada es crucial para garantizar el bienestar de los asistentes.

Estas medidas buscan que tragedias como la ocurrida en el Festival AXE Ceremonia no se repitan y que se establezcan responsabilidades claras para todos los actores involucrados en eventos públicos.

Las acusaciones se centran en negligencia en la organización, incumplimiento de normas de seguridad y supervisión deficiente. / RS