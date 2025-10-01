Estalla huelga en Nacional Monte de Piedad: ¿Qué sucederá con tus prendas empeñadas?

Mucha atención, porque a partir de este 1 de octubre se confirmó la huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad, lo que genera dudas entre quienes tienen joyas, electrodomésticos u otros artículos empeñados en sus sucursales.

El Sindicato de Trabajadores informó que el motivo de la huelga son diversas situaciones que consideran injustas, como acoso laboral, falta de pago de horas extras y restricciones en sus tiempos de comida.

“Mediante una política de acoso constante a las trabajadoras y trabajadores, obligándolos a laborar jornadas extenuantes, privándolos de derechos tan elementales como la media hora de comida establecida en la ley”, se lee en un comunicado.

La postura del Monte de Piedad

Por su parte, el Nacional Monte de Piedad confirmó la huelga e indicó que mantiene “disposición al diálogo y seguirá trabajando para superar esta contingencia en beneficio de la sociedad mexicana, fiel a su misión histórica de ayudar a quien lo necesita”.

La huelga afecta a 300 sucursales en todo México y a 2 mil 300 empleados aproximadamente.

¿Qué pasará con los objetos empeñados?

La institución aclaró que los bienes están inventariados, asegurados y custodiados, por lo que nada les sucederá mientras permanezcan bajo resguardo. Es decir, joyas, relojes, electrónicos, herramientas y demás artículos empeñados estarán seguros, sin importar el tiempo que dure el conflicto laboral.

Además, el Monte de Piedad anunció beneficios especiales para sus clientes:

Extender la fecha de pago establecida en los contratos.

establecida en los contratos. Otorgar un refrendo adicional a los clientes.

a los clientes. Condonar comisiones por pagos en tiendas de conveniencia y bancos.

Opciones de pago durante la huelga

Mientras las sucursales permanezcan cerradas, los refrendos o desempeños podrán realizarse por estas vías:

Mi Monte App (para dispositivos móviles).

(para dispositivos móviles). Portal web oficial del Monte de Piedad.

del Monte de Piedad. Tiendas Oxxo.

Banamex.

SPEI.

Antecedente: huelga de 2024

La última vez que el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad se fue a huelga fue en febrero de 2024. En aquella ocasión, el conflicto tardó un mes en resolverse antes de que las sucursales reabrieran sus puertas.